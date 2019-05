Opel Insignia succesvol bij J.D. Power Award 2019

16 mei 2019 | De Opel Insignia is de winnaar in het 'midsize segment' van het J.D. Power Voertuig Betrouwbaarheidsonderzoek 2019. J.D. Power voert dit onderzoek elk jaar uit onder een grote groep automobilisten, die een auto heeft van een tot en met drie jaar oud. Het marktonderzoek is gericht op kwaliteit en betrouwbaarheid.

De Opel Insignia is ook gelauwerd door experts. Het Duitse magazine Auto Test heeft de Insignia Grand Sport uitverkoren als 'Auto Test Winner 2019' vanwege de beste verhouding tussen prijs en prestatie in zijn segment. Ook in 2018 kreeg de Grand Sport deze prijs. De Insignia Sports Tourer kwam op de tweede plaats in zijn klasse.

Bij de prijsuitreiking in Frankfurt was de reactie van Opels Director Quality, Arnold Pauluch, dan ook bijzonder opgetogen. "Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn sleutelcriteria voor onze modellen. We leggen de lat hoog en we zijn blij dat dat wordt erkend door de consument. We maken ook innovatieve technologie toegankelijk voor een groot publiek. Het doet ons plezier dat de Insignia Grand Sport de prijs-prestatie-award kreeg in de zwaar bevochten 'midsize' categorie van Auto Test."

Voor het J.D. Power onderzoek van dit jaar zijn 12.854 antwoordformulieren online ontvangen tussen november 2018 en januari 2019. De vragen richtten zich op kwaliteit/betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en gebruikskosten. De winnaar is het merk of model met het kleinste aantal storingen.