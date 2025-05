Thule levert daktent voor Opel Frontera

De Thule Foothill-daktent, uitgevoerd in agavegroen, is online te bestellen via het Opel-accessoireprogramma. Ingeklapt is de tent slechts 61 cm breed waardoor op het dak ruimte overblijft voor extra uitrusting, zoals fietsen en kajaks. De tent is in ingeklapte toestand 24 cm hoog vanaf de dakdragers.

Uitgeklapt biedt de daktent evenveel ruimte als een klassieke tweepersoonstent: het slaapoppervlak is 2,13 x 1,19 meter groot. Dankzij de ramen met vliegennet kunnen kampeerders 's nachts genieten van frisse lucht en uitzicht op de sterrenhemel. Het opzetten kan volgens Opel door één persoon gedaan worden: tent uitklappen en telescopische stangen plaatsen. Via de aan de zijkant van de Frontera gemonteerde ladder krijgt men toegang tot de daktent.

De tent is gemaakt van weerbestendig en ademend materiaal. Dit laatste voorkomt condensvorming en zorgt voor meer comfort bij vochtig weer. De Thule Foothill-daktent is verkrijgbaar voor € 1.996,50 in het Opel-accessoireprogramma. Een set bijpassende aluminium dakdragers kost € 357,94 (beide prijzen inclusief BTW).