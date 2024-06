Opel maakt prijs Frontera electric bekend

Zijn design maakt de nieuwe Opel Frontera in één oogopslag herkenbaar. Als eerste productiemodel draagt de Frontera het nieuwe Opel Blitz embleem trots in het midden van de Opel Vizor. Prominente wielkuipen en sideskirts onderstrepen het robuuste karakter. De uitstraling met focus op de essentie wordt voortgezet in het interieur. Bestuurder en passagiers kijken uit op een cockpit met een nieuw ontworpen stuur en als optie een tweede 10-inch beeldscherm (standaard voor GS). Daarnaast biedt de Frontera standaard het smartphonestation, waarmee de inzittenden hun eigen smartphone kunnen gebruiken als infotainmentsysteem.

Uitrusting

Voorin kunnen bestuurder en passagier naar wens plaatsnemen op de nieuwe, gepatenteerde Intelli-Seat. De uitsparing in het midden van deze ergonomische stoelen vermindert de druk op het staartbeen. De bagageruimte meet 450 liter en kan met de achterbank neergeklapt tot 1.594 liter worden uitgebreid. Voor extra flexibiliteit zorgt de 60:40 deling van de achterbankleuning; ook de dubbele laadvloer is standaard aan boord.

De nieuweling is leverbaar als Frontera Edition of als Frontera GS. De Edition vormt de basis. De completer uitgevoerde GS beschikt daarnaast bijvoorbeeld over multimedia-infotainment met een eigen 10-inch kleuren-touchscreen en geïntegreerde navigatie, alsmede een achteruitrijcamera. Kopers kunnen hun Frontera personaliseren met twee optiepakketten, zodat de SUV beter voldoet aan hun eigen stijl en voorkeuren: het Comfort pakket en het Technologie pakket.

Motoren

Wie lokaal emissievrij wil rijden kan de volledig elektrische Frontera Electric bestellen, met een theoretische actieradius van maximaal 310 kilometer (volgens WLTP). Als 'Long Range' versie komt de nieuwe Frontera Electric circa 400 kilometer (WLTP) ver op een batterijlading.