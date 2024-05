Opel introduceert Frontera

Met zijn opvallende design valt de nieuwe Opel Frontera direct op. Het is ook het eerste productiemodel waarop het nieuwe Opel 'Blitz'-embleem prijkt, centraal in het Opel Vizor familiegezicht. De geprononceerde wielkasten, spatborden en dorpels, evenals de opvallende C-stijl geven de auto een stevige proporties en solide, moderne uitstraling. De bestuurder en passagiers kijken uit op een nieuw ontworpen stuurwiel en twee 10-inch beeldschermen.

Voorin kunnen de bestuurder en bijrijder desgewenst plaatsnemen op de nieuwe en gepatenteerde 'Intelli-Seat'-voorstoelen. Die zijn voorzien van een uitsparing die de druk op het staartbeen verlaagt en daardoor ook op lange snelwegritten comfort beloven. De bagageruimte biedt ruim 450 liter en met neergeklapte achterbank 1.600 liter. Wie wil kamperen, kan de nieuwe Frontera bestellen met (optionele) dakrails en een speciaal voor de SUV ontworpen daktent met ladder. In totaal kan de Frontera tot 240 kg op het dak dragen.

Mild hybrid of elektrisch

De nieuwe Opel Frontera komt er in vier aandrijfvarianten, te beginnen met de Frontera Hybrid met 48V-mildhybrid techniek. Deze versie wordt aangedreven door een 1,2-liter turbobenzinemotor die speciaal voor hybride rijden is ontwikkeld. De benzinemotor werkt samen met een elektromotor van 21 kW (28 pk) en een geëlektrificeerde zesversnellingsbak met dubbele koppeling, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk lager zouden zijn in vergelijking met een conventioneel aangedreven model. De benzinemotor is er met een vermogen van 74 kW (100 pk) of 100 kW (136 pk). De prijzen starten bij € 29.499

Voor klanten die lokaal emissievrij willen reizen, is er de batterij-elektrische Opel Frontera Electric. Standaard belooft deze versie een actieradius tot ruim 300 kilometer (WLTP1). De long range-versie met een grotere batterijcapaciteit kan in theorie tot circa 400 kilometer (WLTP) afleggen op een volle batterijlading. Deze versie komt in een later stadium beschikbaar. De Frontera Electric is leverbaar vanaf € 30.499

Uitvoeringen

De nieuwe Frontera wordt aangeboden in de uitvoeringen Edition en GS. De GS-uitvoering beschikt onder meer over een 10-inch beeldscherm en een infotainmentsysteem met naadloze smartphone-integratie en een achteruitkijkcamera. Klanten kunnen de SUV verder personaliseren met twee optiepakketten.