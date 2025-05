Opel toont Frontera Gravel

Opel heeft de conceptauto in samenwerking met autosport- en tuningpartners BlackFish en XS ontwikkeld en gebouwd in Rüsselsheim. De locatie voor de première, het liefhebbersfestival XS CARNIGHT, is dan ook geen toeval.

Speciaal voor ruige ondergronden staat de showauto op 7x16-inch CWE-wielen van BORBET. De carrosserie is voorzien van een opvallende 'Desert Stone' wrap, die contrasteert met de matzwarte motorkap en het dito dak. Oranje accenten op onder meer de spiegelkappen, bumpers, achterspoiler en het Opel-logo in de zwarte Opel Vizor zorgen voor een opvallende uitstraling. Voor de zichtbaarheid tijdens offroad-ritten zijn extra schijnwerpers op de motorkap en op de Thule Canyon XT-dakdrager gemonteerd. Aan de voorzijde van de auto heeft Opel een lier met haak gemonteerd. Aan de achterzijde heeft de fabrikant opbergkisten geplaatst en de imperiaal op het dak is ontworpen voor maximaal laadvermogen.

Ook het interieur draagt bij aan de stoere uitstraling. De stoelen zijn bekleed met microvezel en voorzien van feloranje accenten. De hemelbekleding is volledig in zwart uitgevoerd. De aanpassingen door de specialisten van XS sluiten visueel perfect aan bij het exterieurdesign.

Wie de Opel Frontera GRAVEL live wil bekijken, krijgt daarvoor de kans tijdens XS CARNIGHT Wörthersee. Het evenement vindt plaats van 28 mei tot en met 1 juni 2025 in en rond Klagenfurt (Oostenrijk). Opel presenteert de conceptauto op vrijdag 30 mei voor het eerst aan het publiek. Dat gebeurt in de Opel-hal van de Klagenfurt Messe.