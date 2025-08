Opel Frontera nu als Extended Range

Wie vooral in en rondom de stad rijdt, heeft genoeg aan de versie met kleinere batterij en een actieradius tot 305 kilometer (WLTP), verkrijgbaar vanaf € 29.999. Voor wie vaker langere afstanden rijdt, is er de nieuwe Extended Range-variant met grotere batterij. En wanneer het tijd is om op te laden, volstaat een pauze van een halfuur bij een 100 kW-snellader om de batterij van 20 tot 80 procent op te laden (onder ideale omstandigheden).

In de Edition biedt de Frontera een Smartphone Station met infotainment-integratie, een magneetbord naast het Smartphone Station en opbergtassen plus smartphonevakken in de rugleuningen. De GS biedt daarbij onder meer een draadloze smartphone-oplader en de gepatenteerde Intelli-Seats met ergonomische zitting voor bestuurder en passagier.

Opel Nederland biedt voor de Frontera én alle andere nieuwe personen- en bedrijfsauto's van het merk de mogelijkheid om bij aankoop de standaard fabrieksgarantie kosteloos te verlengen tot 8 jaar. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Opel-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Opel Speciale Garantie valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.