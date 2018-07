Opel SUVs genormeerd volgens RDE norm

28 juni 2018 | Opel heeft de SUV modellen getest volgens de toekomstige Euro 6d-TEMP norm, waarvan de Real Driving Emissions-testprocedure (RDE) op openbare wegen een onderdeel is. Daardoor voldoen inmiddels 85 nieuw ontwikkelde krachtbronnen aan de toekomstige Europese emissienorm. Het leeuwendeel daarvan is te vinden in de Opel X-familie met de SUV's Crossland X, Grandland X en Mokka X.

Euro 6d-TEMP zorgt ervoor dat de Crossland X en de grotere Grandland X als eerste modellen worden voorzien van een nieuwe generatie 1,5-liter viercilinder turbodieselmotoren. Cilinderkop en motorblok zijn geheel van lichtgewicht aluminium gemaakt. Er zijn vier kleppen per cilinder, die worden bediend door dubbele bovenliggende nokkenassen.

De Crossland X biedt de 75 kW (102 pk) sterke versie van de 1.5 CDTI met Start/Stop. Gekoppeld aan de handgeschakelde zesversnellingsbak komt het brandstofverbruik WLTP meting geconverteerd naar NEDC-waarden voor vergelijkingsdoeleinden. op 4,7 l/100 km in de stad, 3,5 l/100 km op de buitenweg en 4,0 l/100 km gecombineerd, met een gemiddelde CO2-emissie van 105 g/km. De motor levert zijn maximumkoppel van 250 Nm al bij 1.750 t.p.m. Er komt ook een 6-traps automaat beschikbaar voor deze motorisering.

De Grandland X is voorzien van de 96 kW (130 pk) sterke versie van de 1.5 CDTI met Start/Stop en een VGT-turbo, met variabele turbinegeometrie. In combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak biedt hij een brandstofverbruik1 van 4,7 l/100 km in de stad, 3,8-3,9 l/100 km op buitenwegen en 4,1-4,2 l/100 km gecombineerd, met een gemiddelde CO2-uitstoot van 108-110 g/km. Het maximumkoppel van 300 Nm levert deze motor bij 1.750 t.p.m. De Grandland X 1.5 CDTI is ook leverbaar met een geavanceerde achttrapsautomaat. Die schakelt bijzonder soepel en draagt bij aan een nog lager verbruik en nog minder emissie1 (stad 4,5 l/100 km, buitenweg 4,0 l/100 km, gecombineerd 4,2 l/100 km en gemiddeld 109 g/km CO2-emissie).

Voor het bereiken van zo schoon mogelijke uitlaatgassen is de 1.5 CDTI voorzien van een passieve oxidatiekatalysator en NOx-adsorber, AdBlue-injectie, selectieve katalytische reductie (SCR) en een roetfilter (DPF). Al deze componenten zijn gebundeld in een compacte uitlaatgasreinigingsunit zo dicht mogelijk bij het motorblok. De NOx-adsorber is vooral bij de koude start van grote waarde doordat die bij lage uitlaatgastemperaturen de NOx-emissie afvangt en vasthoudt totdat de SCR begint te werken.

De nieuwe 1.5 CDTI komt naast de al bestaande 130 kW (177 pk) sterke 2.0 CDTI (brandstofverbruik stad 5,3 l/100 km, buitenweg 4,6 l/100 km en gecombineerd verbruik 4,9 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot 128 g/km). Deze krachtbron heeft dezelfde uitlaatgasreinigingstechnologie.

De Grandland X is verder verkrijgbaar met de 96 kW (130 pk) sterke 1.2 Turbo benzinemotor met directie injectie. Deze driecilinder heeft vier keer de prijs International Engine of the Year gewonnen. De krachtbron is voorzien van een zogenoemde Gasoline Particulate Filter (GPF) dat kleine deeltjes afvangt. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak en een achttrapsautomaat. Met deze krachtbron haalt de Grandland X een topsnelheid van 188 km/u en accelereert hij van 0 naar 100 km/u in 10,1 seconden (brandstofverbruik handgeschakeld1: stad 6,1 l/100 km, buitenweg 4,8-4,9 l/100 km, 5,2-5,3 l/100 km gecombineerd en 120-121 g/km CO2 gemiddeld; brandstofverbruik automaat1: 6,0-6,1 l/100 km stad, 4,8-4,9 l/100 km buitenweg, 5,2-5,3 l/100 km gecombineerd en 119-121 g/km CO2 gemiddeld).

Ook in de EURO 6d-TEMP motorenprogramma van de Mokka X is er keuze uit voorwiel- én vierwielaandrijving, handgeschakelde én automatische versnellingsbakken en benzine, diesel én LPG-varianten.

Opel wil met de vroege uitrol van Euro 6d-TEMP leider worden met reductie van emissies. De volgende stap in deze strategie is de introductie, tot aan 2020, van vier modellen met elektrische aandrijving, inclusief een elektrische variant van de volgende generatie Corsa en de Grandland X plug-in hybride. In 2024 wil Opel van elk model een versie aanbieden met een vorm van elektrische aandrijving, dus zowel hybride als volledig batterij-elektrisch.

Het Euro 6d-TEMP-initiatief van Opel betekent de introductie van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure-meting (WLTP) van brandstofverbruik en emissie, die geldt voor alle nieuwe autoregistraties met ingang van 1 september aanstaande.

Ook al is WLTP nog steeds een laboratoriumtest, de gemeten waarden zijn realistischer dan bij de New European Driving Cycle (NEDC). De WLTP is een testcyclus in vier fasen bij verschillende snelheden, gebaseerd op rijprofielen van automobilisten over de hele wereld. Vergeleken met NEDC is de nieuwe testcyclus dynamischer, met minder stopmomenten, en vinden de metingen plaats bij hogere snelheden over een langere periode om alledaags gebruik van de auto beter te simuleren.

Elke motor-transmissiecombinatie van een bepaald voertuigtype wordt getest met de meest economische en met de meest brandstofverbruikende uitrusting. De verkregen waarden zijn wereldwijd vergelijkbaar, terwijl NEDC-waarden alleen gelden in Europa.

Bij de overschakeling naar WLTP, beginnend in september 2017, werd de Euro 6c standaard een wettelijke vereiste voor de typegoedkeuring van nieuwe modellen. Modellen die slagen voor de Real Driving Emissions-test (RDE) zijn goedgekeurd volgens de Euro 6d-TEMP. RDE vult WLTP aan. Hierbij wordt de uitstoot van auto's gemeten tijdens het rijden op de openbare weg.

Euro 6c wordt komende september wettelijk verplicht voor alle nieuwe registraties, terwijl Euro 6d-TEMP zal gelden voor nieuwe registraties per september 2019. De Euro 6d-TEMP heeft een NOx-conformiteitsfactor van 2,1, wat de maximale toegestane afwijking is van de vastgestelde NOx-limiet bij het praktrijkgebruik - zoals gemeten in de RDE-test. Euro 6d-TEMP wordt omgezet in Euro 6d met een NOx-conformiteitsfactor 1,0 plus een foutmarge (momenteel 0,5) in januari 2020 voor nieuwe auto's en per januari 2021 voor alle nieuwe registraties.