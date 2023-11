Opel presenteert vernieuwde Combo

Behalve als elektrisch aangedreven variant is de nieuwe Opel Combo ook verkrijgbaar met conventionele benzine- en dieselmotoren. Opel biedt voor de versies met een verbrandingsmotor een automatische transmissie aan als alternatief voor de handgeschakelde versnellingsbak. Beide aandrijflijnopties zijn verkrijgbaar in twee lengtevarianten, met keuze uit twee of drie zitplaatsen. Naar wens is de nieuwe Opel Combo ook beschikbaar met een dubbele cabine (Crew Cab) en in totaal vijf zitplaatsen.

Vizor zorgt voor eenheid

Het karakteristieke Opel Vizor-familiegezicht, bekend van de nieuwste personenauto's van Opel, is bij de bernieuwde Combo direct herkenbaar. De Opel Vizor creëert een visuele eenheid die zich over de voorkant van het voertuig uitstrekt. Daarnaast integreert de Vizor het Blitz-merkembleem en de kenmerkende dagrijverlichting.

De nieuwe Combo is niet alleen als eerste lichte bedrijfswagen van Opel uitgerust met adaptieve, verblindingsvrije Intelli-Lux LED Matrix verlichting, het is zelfs een primeur in zijn segment.

Als de automatische verlichting van de Opel Combo is ingeschakeld en de auto de bebouwde kom verlaat, schakelen de matrixkoplampen, met in totaal veertien LED-elementen, automatisch over naar grootlicht en passen ze de lengte en verdeling van de lichtbundel traploos aan. Wanneer het systeem de verlichting van een ander voertuig detecteert, schakelen bepaalde LED's uit om het voertuig uit de lichtbundel te houden en verblinding van andere weggebruikers te voorkomen. De LED-elementen schakelen automatisch weer in zodra het systeem geen andere voertuigen detecteert.

Grotere actieradius

Verbeterd zicht in de duisternis gaat bij de Opel Combo Electric gepaard met een grotere actieradius. De volledig elektrisch aangedreven versie, met keuze uit de rijmodi Eco, Normal en Power, kan in theorie dankzij de 50 kWh-batterij tot 330 kilometer (WLTP gecombineerd) afleggen op een enkele lading. Dat is een toename van 50 kilometer ten opzichte van het uitgaande model. Openbaar laden met wisselstroom kan met een vermogen van 11 kW, terwijl de batterij bij een 100 kW DC-snellaadstation in minder dan 30 minuten tot 80% is op te laden.

Deze actieradiuswinst is bereikt door de verdere ontwikkeling van de aandrijflijn en, voor het eerst in de Combo, dankzij de toepassing van een warmtepomp die helpt de actieradius te vergroten bij lage temperaturen. Het rijbereik is verder te vergroten met het regeneratieve remsysteem, waarvan de intensiteit in drie stappen is in te stellen via de schakelflippers achter het nieuw ontworpen stuurwiel. De elektromotor van de Opel Combo Electric levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 270 Nm. De topsnelheid bedraagt 130 km/u.

Lokaal emissievrij transport

De nieuwe Opel Combo Electric biedt een ongewijzigd laadvolume tot 4,4 m3 (gelijk aan de versies met verbrandingsmotor). Het laadvermogen bedraagt 780 kg en het geremde trekvermogen 750 kg.

Om de rijervaring van de compacte bestelauto te optimaliseren, heeft Opel zich ook gefocust op het verbeteren van de cockpit en de ergonomie. Het nieuwe infotainmentsysteem met een 10-inch touchscreen maakt, voor het eerst in een lichte bedrijfswagen van Opel, gebruik van het geïntegreerde Snapdragon Cockpit Platform van Qualcomm Technologies. Dit maakt verbeterde grafics, multimediaopties en computervisie mogelijk. De systemen zijn tevens compatibel met draadloos Apple CarPlay en Android Auto.

Als alternatief is de nieuwe Opel Combo verkrijgbaar met een smartphonestation. Nadat de gebruiker via een app verbinding heeft gemaakt met het station, dient de smartphone van de gebruiker als bedieningspaneel voor infotainment, dat ook communiceert met de stuurknoppen.

Dynamic Surround Vision

Nieuw is Dynamic Surround Vision. Dit systeem maakt gebruik van een camera boven de achterportieren en onder de rechter buitenspiegel. De twee beelden, van de achterkant tijdens het rijden en (indien geactiveerd door de richtingaanwijzerhendel) van de dode hoek rechtsachter, worden weergegeven in de nieuwe digitale achteruitkijkspiegel. Ten opzichte van conventionele spiegels belooft het systeem beter zicht, waardoor de bestuurder veiliger kan manoeuvreren.

Rijhulpsystemen

De Opel Combo biedt tot achttien geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), waarvan veel tot de standaarduitrusting behoren, waaronder Intelligent Speed ​​Assist, Lane Keep Assist, Advanced Emergency Braking en Driver Attention Alert. Adaptieve cruise control is optioneel verkrijgbaar.

De verkoop van de Opel Combo en Combo Electric start eind 2023. De prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.