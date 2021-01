Opel introduceert Combo-e

20 januari 2021 | Opel introduceert de elektrisch aangedreven versie van de Combo: de Combo-e. De Combo-e heeft een laadvolume en -vermogen (respectievelijk tot 4,4 m3 en 800 kg). Afhankelijk van het rijprofiel en de omstandigheden biedt de Combo-e met zijn 50 kWh batterijpakket een actieradius van tot 275 km (WLTP). Bij een openbaar snellaadstation is die batterij in 30 minuten voor 80% bij te laden.

De volledig elektrische Opel bedrijfswagen is leverbaar in twee lengtes. De 4,40 meter lange Combo-e heeft een wielbasis van 2.785 mm en kan objecten van tot 3.090 mm lang vervoeren. Verder biedt hij een laadvermogen van tot 800 kg en een laadvolume van 3,3 tot 3,8 m3. Hij heeft een maximaal trekgewicht van 750 kg. De 4,75 meter lange XL-variant heeft een wielbasis van 2.975 mm en een laadvolume van tot 4,4 m3. Dankzij zes bevestigingsringen op de vloer (met optioneel nog vier extra, middelhoog geplaatste ringen) blijft alles op zijn plek.

De ruimte tussen beide achterste wielkasten is breed genoeg om plaats te bieden aan een Europallet. Bij de XL-variant kunnen twee Europallets achter elkaar worden gezet. Dankzij het optionele dakluik kunnen extreem lange objecten ook (gedeeltelijk) rechtop worden vervoerd.

Dankzij het vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm is de elektrische Opel Combo-e niet alleen bedoeld voor in de stad, maar ook voor daarbuiten. Afhankelijk van de uitvoering accelereert de Combo-e vanuit stilstand in 11,2 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 130 km/h. Een geavanceerd regeneratief remsysteem met twee door de gebruiker te selecteren instellingen zorgt voor meer efficiëntie.

De batterij, die bestaat uit 216 cellen en 18 modules, is onder de vloer geplaatst tussen de voor- en achteras. Daardoor neemt deze geen laad- of interieurruimte in. Ook zorgt de batterij op deze plek voor een lager zwaartepunt, waardoor de stabiliteit in bochten of bij zijwind verbetert.

De Combo-e is voorbereid op verschillende soorten energie-infrastructuren en laadmogelijkheden. Van een wallbox tot en met snelladen of indien nodig met een laadkabel aan een huishoudelijk stopcontact. Bij gebruik van een openbaar 100 kW DC-snellaadstation duurt het tot 80% opladen van de 50 kWh-batterij zo'n 30 minuten. Afhankelijk van het land en de infrastructuur is de Combo-e standaard uitgerust met een driefase 11 kW on-boardlader of een eenfase 7,4 kW on-boardlader.

Om het gebruik van de Combo-e zo praktisch mogelijk te maken, bieden OpelConnect, de myOpel app en Free2Move Services - het mobiliteitsmerk van Groupe PSA - speciale oplossingen voor elektrische voertuigen. De diensten zijn beschikbaar via apps. De functie Charge My Car van de Free2Move app biedt toegang tot meer dan 220.000 laadpunten door heel Europa, inclusief betaling. De Free2Move app maakt een voorselectie op basis van de afstand naar het laadpunt, de laadsnelheid en de huidige laadtarieven van de beschikbare openbare laadstations.

De nieuwe Combo-e staat deze herfst bij de dealers en is dan naast de Vivaro-e het nieuwste lid van Opels elektrische lichte bedrijfswagenfamilie. Het volgende nieuwe model, de nieuwe Movano-e, volgt eveneens in 2021. Dat betekent dat aan het einde van dit jaar het gehele aanbod lichte bedrijfswagens is geëlektrificeerd.

