Opel introduceert Combo 4x4

De Opel Combo Cargo 4x4 is uitgerust met vierwielaandrijving die automatisch wordt geactiveerd bij gripverlies. Het vermogen van de 96 kW (130 pk) sterke 1,5-liter turbodieselmotor, gekoppeld aan een 8-trapsautomaat, wordt niet verdeeld over de voor- en achteras, zoals conventionele vierwielaandrijving. In de Combo 4x4 levert de elektrisch aangedreven achteras zelf de extra kracht voor de aandrijving.

De Combo 4x4 heeft een robuuste constructie met extra bescherming voor motor, versnellingsbak en brandstoftank, plus een met 90 mm verhoogd koetswerk. Klanten kunnen kiezen uit twee varianten: L1 met een lengte van 4.401 mm en L2 van 4.751 mm lang.

Greenovation

De Combo 4x4 draagt bij aan Opels 'Greenovation'-strategie. Het model is uitgerust met een 48-voltbatterij met een capaciteit van 4,8 kWh. De bestuurder kan kiezen uit twee rijmodi (LOW en standaard 4x4) waarin het koppel van de achteras verschilt. Daarmee kan de bestuurder de efficiëntie en prestaties van de Combo 4x4 optimaliseren. De batterij wordt tijdens het rijden, bijgeladen.

Interieur

Opel heeft de cockpit van de nieuwste Combo-generatie verbeterd voor meer gebruiksgemak en betere ergonomie. Er zijn twee 10-inch kleurenschermen voor grafische, multimedia- en connectiviteitsfuncties. Draadloze smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto is onderdeel van de standaarduitrusting. Bestuurders kunnen desgewenst via de smartphonehouder ook hun eigen smartphone gebruiken als infotainmentsysteem; ze kunnen die dan bedienen via de knoppen op het stuurwiel.

De Combo 4x4 biedt verder, afhankelijk van de versie, tot 18 rijassistentiesystemen. Daartoe behoren Dynamic Surround View, met twee camera's (één boven de achterdeuren en één onder de rechter buitenspiegel) waarvan de beelden te zien zijn in de digitale achteruitkijkspiegel. Dit systeem vergroot het zicht rond de Combo, bedoeld voor complexe situaties.