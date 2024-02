Opel Combo krijgt LED Matrix-verlichting

De Intelli-Lux LED Matrix-koplampen maken gebruik van veertien individueel aanstuurbare LED-elementen (zeven per koplamp). Zodra de auto stedelijke gebieden verlaat, schakelen de koplampen automatisch over naar grootlicht met een zeer heldere lichtbundel voor optimaal zicht. Naderende of voorliggende voertuigen worden door de individuele LED-units in fracties van een seconde uit de lichtbundel gesneden om verblinding te voorkomen en de veiligheid voor alle weggebruikers te optimaliseren.

Dankzij de Intelli-Lux LED-technologie profiteren bestuurders van de nieuwe Opel Combo ook van verbeterd zicht op de berm en objecten naast de weg, wat resulteert in een kortere reactietijd als bijvoorbeeld onverwacht een dier oversteekt.

De Intelli-Lux LED-verlichting van Opel is zowel nauwkeuriger als krachtiger en duurzamer is dan xenon- en halogeen-koplampen.