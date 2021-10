Autotest | De elektrische auto komt er aan! Dat geldt niet alleen voor personenauto's, maar zeker ook voor bedrijfswagens. Immers, daarbij wordt nog meer gekozen met het verstand dan met het gevoel. En omdat de energiekosten van een elektrische auto heel laag liggen, slaat de balans al snel uit naar zakelijk elektrisch rijden. We moeten dus van liters naar Watts. Om dat de demonstreren staat een bijzondere opdracht op het programma: breng per Opel Combo 200 liter water naar een aquarium zonder CO2 uit te stoten.

Om de overstap van diesel naar elektriciteit zo aantrekkelijk mogelijk te maken moet alles beter worden en mag op geen enkel punt worden ingeleverd. Daarom is bij het ontwerp van deze vijfde generatie van de Combo al rekening gehouden met alternatieve energiebronnen en konden de batterijen in de vloer worden verwerkt.

Van buiten verraadt de testauto zelfs helemaal niet dat dit de elektrische versie is! Hier geen gesloten grille, smalle eco-banden, aerodynamische velgen of andere aanpassingen om de stroomlijn te verbeteren. Op het typeplaatje op de achterdeur staat nu "Combo-e" in plaats van "Combo", maar dat is het enige uiterlijke verschil. De laadruimte van de testauto is bereikbaar via twee schuifdeuren aan de zijkant en scharnierende deuren aan de achterkant. Net als bij de versies met benzine- of dieselmotor is de laadvloer volledig vlak met een laadvolume van 3.3 m3. Ook eigen ombouw past dus zonder aanpassingen in de Combo-e. Voor deze opdracht is de laadruimte gevuld met 16 kratten die ieder 12 flessen water bevatten.

De Combo-e mag een aanhanger van 750 kg trekken; die waarde geldt voor zowel een geremde als ongeremde aanhanger. Het maximum laadgewicht bedraagt 800 kg. Dat is veel meer dan de standaard Combo (afhankelijk van de uitvoering zo'n 650 kg), maar beduidend minder dan de Combo met verhoogd laadvermogen (tot 1.000 kg voor de 130 pk diesel met automaat).

Cabine

Ook de cabine is gelijk aan die van de Combo zoals deze is geïntroduceerd in 2018. Ten opzichte van andere bestelwagens valt op dat de bestuurdersstoel net iets beter verstelbaar is. Zo kunnen de stoelen ver naar achteren voordat ze de achterwand raken en dat is prettig voor lange bestuurders. Daarbij heeft het interieur lekker veel bakjes en vakjes, zelfs tot in het plafond! De Combo leent zich dus prima om in te "wonen" tijdens kantooruren.

Opel meldt trots dat de Combo beschikt over unieke bestuurders-assistenten, maar gaandeweg is dit steeds gangbaarder geworden op bestelwagens en daarom is Opel hiermee niet langer bijzonder. Bovendien is de Combo ontwikkeld in samenwerking met Peugeot en Citroën, zodat de meest directe concurrenten exact dezelfde voorzieningen bieden. Een verschil: Opel voorziet standaard niet in een multimedia-systeem, zodat wagenparkbeheerders vrij zijn een eigen systeem te installeren.

Nieuw is de digitale binnenspiegel waarmee ondanks de achterwand toch zicht kan worden gehouden op achteropkomend verkeer. Heel handig is dat kan worden gekozen tussen normaal beeld (vergelijkbaar met een glazen spiegel) en breedbeeld (om parkeren eenvoudiger te maken). Voor het gebruik in de stad kan worden gekozen voor een beeld van de zijkant van de auto, zodat nog beter zicht kan worden gehouden op fietsers en voetgangers. Tijdens de testrit is deze achteruitrijcamera van grote meerwaarde gebleken en daarom de meerprijs zeker waard.

Elektrisch rijden

Klaar voor de grote vernieuwing? Want wanneer de Combo-e wordt gestart wacht een geheel nieuwe ervaring! In plaats van het traditionele nagelende geluid van een dieselmotor en het bijbehorende schudden van het koetswerk volgt na een druk op de startknop volmaakte rust. Alleen de controlelampjes en de dashboardverlichting komen te leven, maar het blijft stil.

De Combo-e wordt aangedreven door de 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor die in alle elektrische auto's van Opel (en Citroën en Peugeot) is te vinden. Afhankelijk van de gekozen modus is dit vermogen geheel beschikbaar of wordt juist bezuinigd om verder te komen op een acculading. In de eco-modus is de Combo-e het minst gewillig en dan wordt het karakter van een dieselmotor het beste benaderd. Echter, bij een diesel gebeurt er eerst weinig en zodra de motor toeren kan maken komt het koppel los en versnelt de auto. Bij de elektrische Combo is het maximale koppel direct beschikbaar. Omdat niet voelbaar en hoorbaar is hoe het vermogen met het toerental toeneemt, lijkt de Combo-e traag. Maar, gaandeweg blijkt dat de elektrische bestelwagen juist met veel meer gemak presteert.

„Als elektrische auto is de Combo-e even vlot en sterk, terwijl het comfort op een veel hoger niveau staat en de energieprijs per kilometer veel lager is“

In de sportstand is de Combo-e lekker fel en is absoluut niets merkbaar van de vracht aan bood. Dan is het zelfs belangrijk om goed op de snelheidsmeter te letten, want door het ontbreken van rijgeluiden (en daarmee het gevoel van snelheid) wordt ongemerkt te hard gereden. Dankzij de nodige isolatie zijn ook de geluiden van de banden of rijwind zeer bescheiden en is de Combo als elektrische auto veel aangenamer gezelschap op de lange afstand dan de diesel.

Verbruik en actieradius

Omdat de Combo-e geen verbeterde stroomlijn heeft en omdat een bestelwagen van nature hoog is, is het stroomverbruik hoog. Opel belooft een gemiddeld verbruik van 18 kWh / 100 km, maar dat is alleen haalbaar wanneer uiterst kalm door de stad wordt gereden. Met een fluwelen rechtervoet was op 20 kWh / 100 km op buitenwegen het best haalbare. Wanneer stevig wordt doorgereden noteert de boordcomputer 25 kWh / 100 en dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van een grote en zeer krachtige elektrisch aangedreven SUV. Reken daarom in de praktijk op een actieradius tussen de 200 en 250 km op een volle batterij (50 kWh).

De laadaansluiting is aan de achterzijde te vinden, waar bij andere versies de vulopening zit. Dit is de meest veilige plek in verband met parkeren, maar heeft wel als nadeel dat een schuifdeur niet kan worden geopend tijdens het laden. Dit is uiteraard beveiligd, zodat niet per ongeluk een deur wordt geopend die vervolgens de stekker raakt en het laadpunt beschadigt. Onder ideale omstandigheden kost laden bij een snellader 70 minuten. Bij een 3 fase 11 kW lader kost het geheel opladen van de batterij 5 uur. Aan een 1 fase 3.7 kW lader duurt dit 15 uur.

Weggedrag

De elektrische aandrijving heeft niet alleen invloed op de prestaties en het comfort, maar ook op het weggedrag. Niet langer is de motor voorin het zwaartepunt; bij de Combo-e vormen de batterijen in de vloer het zwaartepunt. In de praktijk is nog steeds merkbaar dat de Combo door de hoge bouw heel anders rijdt dan een luxe personenauto. In een scherpe bocht wil de hoge Combo overhellen, wat door het onderstel zoveel mogelijk wordt tegengegaan en indien nodig gecompenseerd. Dankzij het lage en centrale zwaartepunt gaat de Combo-e het rollen effectiever tegen en is de auto na een bocht weer sneller in balans.

Daardoor hoefde de bestuurder zich minder aan te passen aan de beperkingen van de auto en dat zorgde ervoor dat de testrijder ontspannen op de bestemming arriveerde. Daar kon de lading water probleemloos bij het aquarium worden afgeleverd. En voor wie het zich nog afvraagt: het was uiteraard plat water, dus zonder CO2!

Conclusie

Missie volbracht! De Opel Combo-e heeft 200 liter water klimaatneutraal naar het aquarium gedragen. En alhoewel dat een volledig triviale opdracht was, diende het wel degelijk een hoger doel. De testrit heeft namelijk bewezen dat de Combo als elektrische auto veel voordelen biedt en daar weinig nadelen tegenover zet. De nadelen zitten in het geringe aanhangergewicht en, afhankelijk van de uitvoering, in het laadvermogen (meer dan standaard, minder dan versies met verhoogd laadvermogen).

De ruimte, uitrusting en ombouwmogelijkheden zijn gelijk aan die van iedere andere Combo. Als elektrische auto is de Combo-e even vlot en sterk, terwijl het comfort op een veel hoger niveau staat en de energieprijs per kilometer veel lager is. Omdat het zwaartepunt lager ligt is, het weggedrag meer vertrouwenwekkend. De overstap van diesel naar kilowatts is daarmee moeiteloos verlopen.

plus Vlot en sterk

Lage energieprijs per kilometer

Even ruim als een versie met verbrandingsmotor min Gering trekgewicht

Matige klank audiosysteem

Hoger energieverbruik dan beloofd

