Doelbewust

Eigenlijk is de komst van de Express een gelukkige samenloop van omstandigheden. Op het moment dat Renault een compactere en voordeligere bedrijfswagen dan de Kangoo zocht, werd ook besloten dat Dacia zich geheel zal toeleggen op personenauto's. Daarom kon Dacia's compacte en voordelige Dokker een tweede leven krijgen als Renault Express! Echter, van de Dacia Dokker is alleen de basis gebruikt. Het inmiddels verouderde model heeft een nieuw koetswerk, een nieuw dashboard en een nieuwe uitrusting gekregen.

Ten opzichte van de Renault Kangoo is de Express 10 cm korter. 2 cm lager en 14 cm smaller. Daarmee is de Express geen alternatief voor kleine bestelwagens zoals de Fiat Cubo of Citroën Nemo, want die zijn nog een slag kleiner. Op één punt is de Express zelfs groter dan de Kangoo: de wielbasis! Mede daarom voelt de Express voorin absoluut niet klein, maar daarover later meer.

De laadruimte van de testauto is toegankelijk via een schuifdeur aan de zijkant en klapdeuren achter. De rechter achterdeur kan alleen worden geopend met een grendel aan de binnenkant en dat kan een probleem zijn wanneer de laadruimte geheel is gevuld. Standaard openen de achterdeuren 90 graden. De deuren kunnen echter gemakkelijk uit hun "stop" worden gehaald, waarna ze 180 graden openen en dus haaks op de auto staan.

De bagageruimte meet 3.3 m3 en is voorzien van een keurige houten vloer met daarin de nodige bevestigingspunten om vracht vast te sjorren of een inbouw op te bevestigen.

Uitrusting

Voorin heerst nog altijd de sfeer van functionaliteit en eenvoud die kenmerkend is voor Dacia. Het interieur kent geen knop of versiersel te veel. Alles wat nodig is is aanwezig en absoluut niet meer dan dat. De gebruikte materialen voelen degelijk, alhoewel de testauto op slecht wegdek een enkele keer een rammeltje liet horen.

Zoals het hoort in een auto die beroepsmatig en intensief gebruikt zal worden, biedt de cabine veel bergruimte. Zo zijn er een groot bergvak over de gehele breedte van de auto boven de voorruit, grote deurvakken, bekerhouders op de vloer, een telefoonvakje in de middentunnel en een handig vak boven de klokken (incl. 2 USB-aansluitingen).

De stoelen zijn groot en welgevormd, waardoor de Express ook op lange ritten het broodnodige comfort biedt. Zoals bij bijna alle bestelwagens raken de voorstoelen de achterwand wanneer ze achteruit worden geschoven voor langere bestuurders. In de testauto waren de achterdeuren en de tussenwand voorzien van glas, zodat de binnenspiegel natuurlijk zicht gaf op het achteropkomende verkeer. Dankzij lekker grote buitenspiegels én een camera is manoeuvreren eenvoudig ondanks de geblindeerde zijruiten.

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau zijn de buitenspiegels voorzien van waarschuwingslampjes om te wijzen op verkeer in de dode hoek. Echter, deze voorziening werkt veel te traag. Pas wanneer een andere auto al naast de Express rijdt, of er bijna voorbij is, gaat de indicator van de dodehoekdetectie branden. Veel te laat dus!

Dat de Express zijn herkomst vindt bij Dacia blijkt ook uit het infotainment-systeem. De Express is voorzien van Dacia's uiterst eenvoudige (maar effectieve!) audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit werkt in de praktijk keurig, alhoewel bij aanvang van iedere rit steeds opnieuw toestemming moet worden gegeven voor het delen van gegevens en het koppelen van een telefoon. Dat laatste kan via Apple CarPlay en Android Auto (alleen bedraad). Let op dat de zogenaamde "bass boost" het normaal zo beschaafd klinkende audiosysteem verandert in een dreunende disco.

Diesel

Op de prijslijst staan een benzine- en twee dieselmotoren. De benzinemotor is niet overgenomen van Dacia en is dus geheel nieuw. De dieselmotoren zijn nog steeds de 1.5 liter viercilinders die Dacia ook al leverde.

Voor deze test is de sterkste van de twee dieselmotoren ingezet. Deze 95 pk / 240 Nm sterke variant heeft geen enkele moeite met de Express en valt op door het royale koppel. Helling op met een laag toerental is geen probleem en ook versnellen van bijvoorbeeld 80 naar 100 km/u zonder terug te schakelen gaat moeiteloos.

Dankzij een zesde versnelling is het verbruik op de lange afstand bescheiden. Een kalme rit op louter binnenwegen kostte 3.8 liter per 100 km. Over de gehele testperiode, inclusief de nodige snelwegkilometers, bedroeg het verbruik 4.1 liter per 100 km.

De geluiden van de motor zijn bescheiden, ook op hogere snelheid. Echter, wanneer het weer verslechtert nemen de rijgeluiden juist sterk toe. Zelfs een bescheiden tegenwind kan al voor veel extra rijgeluiden zorgen. Ondanks het tussenschot is bovendien de nodige galm uit de laadruimte hoorbaar wanneer deze niet is beladen (maar dat geldt voor de meeste bestelwagens).

Weggedrag

Dat de Express eenvoudig is opgezet om de prijs laag te houden is het best merkbaar in het weggedrag. Wanneer het "enthousiasme" van de bestuurder toeneemt gaat de Express meer overhellen en wordt de kans op onderstuur (rechtuit glijden) in de bocht groter.

Zolang kalm en vloeiend wordt gereden is er echter niets aan de hand en is de Express zelfs comfortabeler dan andere kleine bestelwagens.

Conclusie

Is de Renault Express een voordelig alternatief voor de Kangoo of andere kleine bestelwagens? Dat hangt sterk af van het beoogde gebruik. Op de korte afstand en bij gebruik in de stad kan de elektrische Kangoo zichzelf snel terugverdienen. Bovendien biedt de Kangoo in alle gevallen meer luxe, veiligheid en gemak.

De Express daarentegen is een ontwapenend eenvoudige en sympathieke bestelwagen waarbij alles draait om de functionaliteit. Wie niet zit te wachten op moderne innovaties, of er simpelweg niet voor wil betalen, kan voortaan terecht bij de Express.