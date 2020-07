Autotest | Toyota heeft een rijke historie als het gaat om ruime gezinsauto's. Denk aan de Avensis Verso, Corolla Verso, Verso S en Yaris Verso. Echter, de afgelopen jaren zijn die allemaal komen te vervallen vanwege de grote vraag naar SUV's. Maar wat te doen als de uitstraling van zo'n luxe terreinwagen niet aanspreekt of de complexe techniek ervan te kostbaar is? Wellicht is de "ProAce City Verso" een optie?

Bij Toyota staat de naam "ProAce" voor een lijn van bedrijfswagen. De ProAce City is daarvan de kleinste. De ProAce City is leverbaar als bestelwagen met een gesloten laadruimte en als de hier gereden "Verso" die is bedoeld voor personenvervoer.

Er is zo'n duidelijk onderscheid tussen de bedrijfswagen en gezinsauto omdat in Europa verschillende eisen worden gesteld aan beide typen auto's. Bij gezinsauto's gelden strikte normen voor de veiligheid van alle inzittenden, terwijl bedrijfswagens een specifieke inrichting moeten hebben om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Dat vereist extra investeringen van autofabrikanten en dat is een probleem bij auto's waarvan er relatief weinig worden verkocht.

Samenwerking

Daarom koos Toyota voor samenwerking, of beter gezegd: uitbesteding. De ProAce City is technisch gelijk aan de Opel Combo, Citroën Berlingo en Peugeot Rifter. Die drie merken hebben samen één bestelwagen ontwikkeld en geven er ieder een eigen karakter aan middels de aankleding. Toyota heeft geen bijdrage geleverd aan de ontwikkeling (wat het wel heeft gedaan bij andere samenwerkingen), maar geeft de ProAce City wel een eigen gezicht. Bovendien levert Toyota hetzelfde maatwerk als op andere bedrijfswagens. Denk daarbij aan aanpassingen voor rolstoelvervoer of voor gereedschap bij professioneel gebruik. Toyota is het enige merk dat alle auto's inspecteert aan het einde van de productielijn; de andere merken controleren slechts steekproefsgewijs. Mede daarom geeft Toyota 5 jaar garantie.

Toyota heeft geen technische aanpassingen gemaakt om zich te onderscheiden van de Opel, Citroën of Peugeot. Toyota past dezelfde motoren, hetzelfde onderstel en dezelfde aankleding van het interieur toe. Alleen het front ziet er iets anders uit. Naast de stalgenoten heeft de Toyota een iets serieuzere uitstraling, waardoor de auto technisch geavanceerder lijkt.

Ruimte

Zowel de ProAce City (bedrijfswagen) als de ProAce City Verso (gezinsauto) zijn verkrijgbaar met een standaard en een lange wielbasis. In het laatste geval biedt de Verso ruimte aan zeven personen. De ProAce biedt ruimte aan twee europallets. De testauto heeft een standaard wielbasis en overtuigt ook daarmee als het gaat om ruimte.

De beenruimte voorin is uitstekend en de hoofdruimte overweldigend. Er is zelfs zo veel ruimte in de hoogte, dat Toyota voorziet in bergvakken in het plafond met een fraaie lichtstrip in het midden. Juist omdat alles zo royaal bemeten is, valt op dat de stoelen relatief klein zijn; met name het zitvlak is aan de korte kant. Met grotere stoelen had de hele auto een grootser gevoel gegeven, maar Toyota kiest bewust voor kleine stoelen zodat optioneel een derde voorstoel kan worden geplaatst (alleen bedrijfswagen). Zoals het hoort bij een auto als deze staat het interieur bol van de bakjes en vakjes, inclusief lades onder de stoelen en een groot vak boven de stuurkolom.

Schuifdeuren geven ruimte tot de achterbank voor een maximale toegang en minimale kans op parkeerschade. De ruimte achterin is al even overweldigend als die voorin. En omdat het hier een echte gezinsauto betreft zijn achter klaptafeltjes te vinden. De testauto is voorzien van drie losse achterstoelen met ieder een eigen isofix-bevestiging, zodat drie kinderzitjes veilig kunnen worden bevestigd.

De grote achterklep geeft wederom toegang tot een enorme ruimte; hier kan geen SUV of MPV tegenop! Let daarbij op de "planfondkoffer" in de testauto. Deze is vergelijkbaar met de bagagebak in een vliegtuig en komt iets omlaag om in- en uitladen makkelijk te maken. Heel handig zijn de luikjes achter waardoor deze bagagebak ook toegankelijk is vanaf de achterbank. De achterklep is in twee delen te openen, zodat het voor kleine zaken volstaat om alleen de achterruit te openen.

Uitrusting

De ProAce City (Verso) scoort met alle functionaliteit en ruimte, maar geeft geen Toyota-gevoel. Toyota kenmerkt zich, net als andere Japanse merken, door perfectie en oog voor detail. De gebruikte materialen in het interieur doen ronduit goedkoop aan en zijn niet vergelijkbaar met die van de andere personenauto's van Toyota. Daarbij is op details merkbaar bezuinigd. De veiligheidsgordels zijn niet in hoogte verstelbaar, de steutelvrije toegang werkt alleen op het portier van de bestuurder, de USB-aansluiting zit midden op het dashboard (waardoor kabels dwars door het interieur lopen) en bergvakken hebben geen antislip-mat. Dat laatste betekent dat een mobiele telefoon in iedere bocht gaat schuiven en hard tegen de randen botst.

De uitrusting is ruim voldoende en modern voor een bestelwagen. Echter, hier heeft Toyota alle voorzieningen overgenomen van de andere merken. Daarom moet de ProAce City het stellen zonder Toyota's Safety Sense veiligheidspakket of Touch 2 multimediasysteem. De geboden veiligheidsvoorzieningen en het infotainment-systeem (inclusief ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto) voldoen ruimschoot aan alle eisen, maar juist met Toyota's eigen invulling ervan weten de andere modellen zich te onderscheiden en die meerwaarde ontbreekt hier.

„de Toyota ProAce City (Verso) is een ruime, goed rijdende, functionele bestelwagen met een moderne uitrusting“

Rijeigenschappen

Een bestelwagen moet goede rijeigenschappen bieden onder uiteenlopende beladingen. Het ene moment is de ProAce City volledig beladen, even later kan de bestuurder alleen in de auto zitten. Op die uiteenlopende belasting is het onderstel goed aangepast, want tijdens de testrit heeft de auto zich altijd keurig gedragen. Vanwege de hoge bouw en de aanpassingen voor een veilig weggedrag met uiteenlopende belading heeft de ProAce City niet hetzelfde weggedrag als een doorsnee personenauto, maar wel dat van de laatste generatie bestelwagens. Daarbij voelt de bestuurder als vanzelf waartoe de ProAce City in staat is en past de rijstijl daar op aan.

Voor een auto met deze omvang is de ProAce City opmerkelijk stil. Ondanks het enorme (frontale) oppervlak zijn de rijgeluiden beperkt, waardoor het minder vermoeiend is om lange afstanden af te leggen dan met de vorige generatie bestelwagens. Een camera achterop en lekker grote buitenspiegels zorgen ervoor dat het koetswerk goed is te overzien en dat maakt manoeuvreren eenvoudiger.

Motoren

De bestelwagen die door de samenwerkende fabrikanten is ontwikkeld, wordt gebouwd met benzine- en dieselmotoren, met automaat en handgeschakelde versnellingsbak. Een verschil tussen de diverse merken zit in de beschikbaarheid van deze motoren en overbrengingen. Toyota kiest ervoor de ProAce City Verso alleen aan te bieden met benzinemotor, maar dan wel met de keuze tussen een handbak en automaat. Het eerste wat opvalt: de benzinemotor loopt zo mooi en rustig, dat alleen een blik onder de motorkap leert dat dit een driecilinder is. De voor een driecilinder kenmerkende trilling of roffel zijn geheel afwezig.

De testauto is voorzien van de automatische versnellingsbak en dat is een dankbare keuze. De automaat voelt zowel de bestuurder als de motor goed aan. Steeds schakelt de elektronica op exact het juiste moment, waardoor het lijkt alsof de ProAce City één lange versnelling heeft. Dat, samen met een prima functionerend start/stop-systeem, levert een significante bijdrage aan het comfort en de efficiency. Het testverbruik kwam uit op 5.9 liter per 100 km.

De ProAce City is absoluut niet snel, maar komt wel moeiteloos met de verkeersstroom mee zonder daar hard voor hoeven te werken. Dat gebrek aan snelheid is geen bezwaar: bij een auto als deze draait alles om de ruimte, niet om prestaties of prestige.

Conclusie

Is de Toyota ProAce City Verso een alternatief voor een SUV? Jazeker, maar het ligt wel aan de specifieke eisen en wensen. Wanneer wordt gekozen voor een basisuitvoering is de ProAce City een slimme keuze die heel veel ruimte per euro biedt. Wanneer de luxe toeneemt, loopt de prijs sterk op en kan voor hetzelfde geld een SUV worden gekocht. Een vergelijkbare SUV biedt dan meer verfijning, terwijl zelfs een luxe City Verso altijd een bedrijfswagen voor privé-gebruik blijft.

Dat gezegd hebbende: de Toyota ProAce City (Verso) is een ruime, goed rijdende, functionele bestelwagen met een moderne uitrusting. Echter, daarmee is Toyota niet uniek. En dat komt omdat de ProAce City het resultaat is van een samenwerking met andere merken die dezelfde auto onder eigen naam en met een eigen aankleding leveren. Het is daarom opportunistisch dat Toyota in vele uitingen te pas en te onpas spreekt over "best in class", terwijl minimaal drie andere auto's exact dezelfde kwaliteiten bieden.

Toyota heeft op de gemeenschappelijke basis vrijwel geen aanpassingen gemaakt en kan zich daarom niet onderscheiden. De reden om de Toyota te verkiezen boven een soortgelijke auto van andere merken zit daarom puur in het dealernetwerk van Toyota en het vertrouwen dat het merk geeft.

plus Zeer ruim

Verdienstelijke rijeigenschappen

Voordelig (in de juiste uitvoering) min Geen Toyota-gevoel

Hoog plastic-gehalte

Veiligheidsgordels niet in hoogte verstelbaar

