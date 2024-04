Het is een publiek geheim dat de Peugeot Partner onderhuids gelijk is aan de Opel Combo, Citroën Berlingo en Fiat Doblo. Om toch verschil te maken hebben ze allemaal een eigen neus en Peugeot kiest daarbij voor een verfijnd lijnenspel. De koplampen lopen via scherpe lijnen over in de grille. Dat is afgekeken van de nieuwste personenauto's van Peugeot, zoals de nieuwe 3008. Echter, de personenauto's gaan hierin veel verder met meer fijnmazige patronen. Een bedrijfswagen daarentegen is vooral verstandig en dus is bij de Partner meer gelet op het budget. Behalve aan de nieuwe grille, is de vernieuwde Partner ook te herkennen aan nieuwe velgen en een nieuwe "lichtsignatuur" (vorm van de lichtbundel van de koplampen).

Interieur: iCockpit

Binnenin weet de Partner zich niet alleen van zijn stalgenoten te onderscheiden, maar zelfs van alle andere bestelwagens! De Partner heeft namelijk een zogenaamde "iCockpit". Dit concept is minder ver doorgetrokken dan bij de personenauto's van Peugeot, want de cabine met achterwand en het budget geven beperkingen. Toch heeft ook de Partner zo'n klein stuurwiel, dat de klokken op de stuurkolom konden worden geplaatst. Het kleinere stuurwiel nodigt uit tot een andere zithouding en daarom is de Partner de eerste bestelwagen waarbij de testrijder de stoel niet tegen de achterwand zette om goed te kunnen zitten. Sterker nog: dit is de eerste bestelwagen waarbij de stoel iets naar voren is geschoven! De stoelen hebben korte zittingen, terwijl de rugleuningen juist lang zijn. De hoofdsteunen zijn voldoende verstelbaar, zodat ze echt een bijdrage leveren aan de veiligheid,

De middelste voorstoel kan worden opgeklapt, waarna deze dienst kan doen als tafeltje. Dat klinkt mooier dan het is, want de bestuurder kan zich niet naar het tafeltje draaien en werken op een laptop op dit tafeltje is daarom onprettig. Uiteraard telt de cabine van de Partner vele bergvakken, inclusief een groot vak boven de voorruit.

Uitrusting

Omdat de klokken bovenop de stuurkolom staan, vallen ze in het blikveld van de bestuurder en daarom zijn ze makkelijker af te lezen. Het enige nadeel van deze opzet: de stalgenoten hebben op deze plek een groot bergvak en dat komt bij de Partner logischerwijs te vervallen. Het beeldscherm op de stuurkolom heeft stijlvolle "graphics" en de getoonde informatie is logisch ingedeeld, zodat het eenvoudig is af te lezen.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt de Partner een houder voor een smartphone, een klein of een groot centraal beeldscherm. De testauto is voorzien van de laatste. Het infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) is vernieuwd en mede dankzij een internet-verbinding altijd bij de tijd. Zo biedt het actuele verkeersinformatie, werkorders, onderhoudsschema's en software-updates. Iets onder het beeldscherm zijn twee USB-C aansluitingen te vinden voor het gebruik van Apple CarPlay en Android Auto. Vanaf modeljaar 2024 beschikt de Partner over vele veiligheidssystemen omdat de Europese Unie dat vereist. Het betekent dat iedere slordigheid van de bestuurder wordt afgestraft met piepjes, belletjes, zoemers en andere plagerij. Hierbij geeft de software van de Partner iets meer speling dan gebruikelijk, waardoor de systemen ook iets minder hinderlijk zijn ervaren.

„Dankzij de aankleding en uitrusting is de Partner bijna even verfijnd als een gewone personenauto“

Vanwege de scheidingswand en de geblindeerde achterdeuren heeft de Partner een digitale binnenspiegel. Dankzij een betere camera en een beter beeldscherm is de weergave nu zo scherp en realistisch, dat het nauwelijks is te onderscheiden van een glazen binnenspiegel. Met een druk op de knop kan tevens beeld van een camera in de rechterbuitenspiegel worden getoond ("split screen"), waarmee manoeuvreren en/of rechtsafslaan in druk verkeer makkelijker wordt gemaakt. "Dynamic Surround Vision" heet dit systeem in marketingtermen. Zoals het hoort heeft de Partner lekker grote buitenspiegels, waardoor de overzichtelijkheid goed is.

Laadruimte

Voor deze test is de elektrisch aangedreven "e-Partner" gereden en die heeft exact dezelfde laadruimte als de variant met dieselmotor. De laadruimte is bereikbaar via twee schuifdeuren aan weerszijde en klapdeuren aan de achterzijde van de auto. Wanneer de rechtervoorstoel wordt opgeklapt, kan een luik in de scheidingswand worden geopend om lange voorwerpen in de Partner te kunnen vervoeren (let op: alleen bij de e-Partner, niet bij de diesel). Om te voorkomen dat het dashboard daarbij wordt beschadigd, levert Peugeot een keurige hoes mee.

Het maximale laadgewicht van de e-Partner bedraagt 750 kg. De testauto was voorzien van een vracht (betonblok) van slechts 150 kg.

Elektrische auto

Stellantis, het moederbedrijf van Peugeot, heeft een geheel nieuwe elektrische aandrijflijn ontwikkeld en die is nu ook in de Partner te vinden. De nieuwe aandrijflijn bestaat uit een efficiëntere batterij, sterkere motor en slimmere software dan voorheen. Een warmtepomp zorgt ervoor dat het koelen of verwarmen van het interieur niet te veel energie kost.

Wie uit een elektrische bestelwagen van de eerste generatie komt, zal merken dat de Partner een beduidend grotere actieradius heeft en beter reageert op het stroompedaal. In stadsverkeer is de e-Partner zelfs verrassend kwiek voor een bestelwagen. Ook op de snelweg reageert de e-Partner alert. Dan ontbreekt echter het vermogen om vervolgens echt door te bijten. Desondanks zijn de prestaties prima. Wie uit een bestelwagen op diesel komt, zal de e-Partner zelfs ervaren als een oase van rust die met ongekend gemak presteert. De geluiden van de banden en rijwind zijn gelijk aan die van de Partner met dieselmotor, verwacht daarom geen absolute stilte zoals in sommige elektrische personenauto's.

Tijdens de test onder gematigde weersomstandigheden op een gevarieerd traject kwam de daadwerkelijke actieradius uit op 306 km (fabrieksopgave: 343 km). Het testverbruik bedraagt 18.2 kWh per 100 km en dat is gemiddeld voor een elektrische bestelwagen met halve belading.

Rijeigenschappen

De Peugeot Partner, Opel Combo, Fiat Doblo en Citroën Berlingo hebben allemaal dezelfde aandrijflijn en staan op hetzelfde onderstel. Daarom hebben ze allemaal hetzelfde goedmoedige en voorspelbare weggedrag. Daarbij is een goed compromis gevonden tussen lichte en zware belading, zodat de auto altijd veilig rijdt. En toch is de Partner anders! Dat is wederom te danken aan de iCockpit. Dankzij het kleine stuurwiel is een polsbeweging voldoende om een bocht te sturen en dat zorgt voor een wereld van verschil!

Conclusie

Wat doet "allure" voor een bedrijfswagen? Rationeel gezien: niet veel. De Peugeot Partner is niet ruimer, sneller, slimmer of voordeliger dan de concurrenten. Al was het maar omdat een groot deel van de concurrentie uit eigen stal komt en zich daarom bedient van exact dezelfde techniek! Die techniek is voor modeljaar 2024 sterk verbeterd, met een lager elektriciteitsverbruik en een grotere actieradius als resultaat. Dankzij een nieuw infotainment-systeem en de laatste veiligheidsvoorzieningen is de Partner weer helemaal bij de tijd. Dynamic Surround Vision is als waardevolle bijdrage aan de veiligheid ervaren.

De elektrisch aangedreven e-Partner is een sprong vooruit ten opzichte van een bestelwagen met dieselmotor. Het gemak waarmee wordt gepresteerd, de souplesse en het uitblijven van motorgeluiden zorgen voor meer rust onderweg en dus voor meer energie op de bestemming. De nieuwe aandrijflijn zorgt voor een actieradius die vergelijkbaar is met die van een bestelwagen met benzinemotor.

Het uiteindelijke verschil zit in de iCockpit en de aankleding. De iCockpit zorgt voor beter overzicht en betere controle over de auto. Dankzij de aankleding en uitrusting is de Partner bijna even verfijnd als een gewone personenauto. Met andere woorden: een doordacht opzet en een stijlvolle uitvoering daarvan, da's allure!