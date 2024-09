De Proace City is de kleinste bedrijfswagen van Toyota. Dankzij het handzame formaat is de Proace City ook leverbaar als personenauto. Bij een bedrijfswagen draait alles om functionaliteit en rendement en dat is ook een goede basis voor een ruime en goedkope gezinsauto.

Voorheen combineerde Toyota de bumper van de Opel Combo met de koplampen van de Citroën Berlingo om tot iets unieks te komen. Dat was een slimme en voordelige oplossing, maar vanaf modeljaar 2024 heeft de Proace City daadwerkelijk een eigen gezicht. Dat gezicht is modern en zelfverzekerd, zodat de Proace nu ook vanwege de uitstraling gekozen kan worden. Afgezien van het uiterlijk zijn de compacte bedrijfswagens van Toyota en Stellantis gelijk. Ze bieden allemaal dezelfde ruimte en maken gebruik van dezelfde techniek.

Ruimte

De cabine van de hier gereden "Verso", de personenauto-versie, houdt het midden tussen een nuchtere personenauto en een luxe bedrijfswagen. Het interieur telt vele bakjes en vakjes, die echter niet allemaal even groot zijn. Zo zijn de twee dashboardkastjes samen slechts zo groot als het handschoenenkastje van een doorsnee auto. Heel handig en groot zijn de vakken bovenop de stuurkolom en boven de voorruit.

De beenruimte achterin is uitstekend en de bagageruimte is zo groot, dat er ruimte zou zijn voor een derde zitrij. Die is echter alleen aanwezig op de versie met verlengde wielbasis. Ook de achterklep is groot en dus zijn enige spierkracht en veel ruimte achter de auto vereist om deze te openen. Daarom is het ook mogelijk om alleen de achterruit te openen om toegang te krijgen tot de kofferruimte.

Uitrusting

Toyota ging de samenwerking met Stellantis relatief laat aan. De compacte bedrijfswagen was toen al ontwikkeld en daarom had Toyota weinig inspraak in het project. Voor modeljaar 2024 heeft Toyota juist veel inspraak gehad. Dat komt terug in de nieuwe uitrusting, alhoewel de techniek en componenten nog steeds afkomstig zijn van Stellantis. De fijnregeling ervan voldoet nu aan de eisen van Toyota. Een simpel voorbeeld: een elektrische auto van Toyota heeft altijd een royale reserve als de boordcomputer aangeeft dat nog 0 km gereden kan worden. Bij Stellantis betekent 0 echt 0.

„De uitrusting en rijeigenschappen zijn zo gekozen, dat de Proace City het rijden zo makkelijk mogelijk maakt en zichzelf welhaast wegcijfert“

Vanaf modeljaar 2024 heeft de Proace City een lekker groot beeldscherm voor het audio-, communicatie- en navigatiesysteem. De elektronica en software is nog steeds afkomstig van Stellantis, maar de gebruiker kan het nu met de standaard Toyota-app uitlezen. Vooral bij een elektrische auto is dit zinvol, omdat op afstand kan worden gekeken hoe het laadproces verloopt. Een mobiele telefoon kan worden worden gekoppeld (Apple CarPlay / Android Auto) via USB A of C.

Rijeigenschappen

Ook het onderstel heeft voortaan een unieke afstemming voor Toyota, zodat de Proace echt anders rijdt dan de evenknieën van Opel, Citroën en Peugeot. Echter, bij de Proace City is dit een grote uitdaging. Op het ene moment kan dit type auto worden gebruikt voor één persoon, om even later vier personen en hun bagage te vervoeren. Ongeacht de belading moet een gezinsauto of lichte bestelwagen veilig en comfortabel rijden en dat maakt het moeilijk om tot een uitgesproken karakter te komen.

De rijeigenschappen zijn daarom afgestemd op veiligheid en gemak. De Proace City maakt het rijden onder uiteenlopende omstandigheden vooral heel makkelijk. Daarbij verdient Toyota een compliment voor het comfort, want tijdens de testrit vergat de redacteur bijna dat de Verso een bedrijfswagen heeft als basis!

Elektrische auto

Dat is mede te danken aan de aandrijflijn, want de Proace City is leverbaar met met benzine-, diesel- en elektromotor. Vanwege nieuwe CO2-regels heeft de versie met benzinemotor flink aan vermogen ingeleverd (van 130 naar 110 pk), terwijl de CO2-uitstoot, en dus ook de prijs, zijn gestegen.

Mede daarom is gereden met de elektrische versie. Die is voorzien van een nieuwe accu en elektromotor. De accu kan sneller worden geladen en heeft een grotere capaciteit, terwijl de elektromotor zuiniger is dan voorheen. De elektrische Proace City Verso zet zich in volmaakte stilte in beweging en heeft een souplesse die met een dieselmotor simpelweg onmogelijk is. Dat laatste is ook te danken aan het ontbreken van een versnellingsbak. Net als de meeste elektrische auto's heeft de Proace City Electric slechts één versnelling en ook dat zorgt voor extra comfort en gemak.

Net als iedere andere elektrische auto wint de Proace City Electric energie terug zodra het stroompedaal wordt losgelaten of wanneer wordt geremd. Echter, de overgang tussen het remmen op de motor en het remmen met de remschijven is duidelijk voelbaar en daarom is het lastig om vloeiend tot stilstand te komen. Hiervoor bestaat gelukkig een eenvoudige oplossing: het hendels achter het stuurwiel kan worden gekozen hoe sterk de auto inhoudt zodra het stroompedaal wordt losgelaten. Door zoveel mogelijk op de motor te remmen wordt niet alleen maximaal energie teruggewonnen, maar komt de Proace City alsnog soepel tot stilstand.

Tijdens de testrit over een traject met snelwegen en stadsverkeer onder gunstige weersomstandigheden kwam het testverbruik uit op 14.8 kWh per 100 km en dat is voorbeeldig voor een auto van deze omvang.

Conclusie

De Toyota Proace City (Verso) is ontwikkeld in samenwerking met Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Opel, Citroën en Peugeot. Al deze merken brengen vrijwel dezelfde bestelwagen onder hun eigen naam op de markt. Dankzij de facelift voor modeljaar 2024 is de Proace City iets meer Toyota geworden. Toyota had bij de eerste ontwikkeling van het model weliswaar weinig inbreng, het heeft juist veel bijgedragen aan deze vernieuwde versie. Voortaan heeft de Proace City een eigen gezicht, een unieke afstemming van het onderstel en elektronica die is fijngeregeld volgens de normen van Toyota.

Daarbij voelt de Proace City voortaan meer als een Toyota: het model is degelijk, functioneel en dienstbaar. De uitrusting en rijeigenschappen zijn zo gekozen, dat de Proace City het rijden zo makkelijk mogelijk maakt en zichzelf welhaast wegcijfert. Dat is precies waar het bij een compacte bedrijfswagen en ruime gezinsauto om draait. En dat precies inspelen op de wens van de klant is precies waar Toyota zo goed in is.