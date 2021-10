Autotest | De Citro├źn Berlingo is al drie generaties een succes. Omdat de Berlingo een personenauto op basis van een bedrijfsauto is, biedt de Berlingo heel veel ruimte tegen een scherpe prijs. Nu is de Berlingo er ook als elektrische auto. Biedt ook de "e-Berlingo" heel veel ruimte voor weinig geld?

Met de ruimte zit het zeker goed! Bij het ontwerp van de Berlingo was namelijk al een elektrische versie gepland. Daarom konden de batterijen voor de elektrische aandrijving in de vloer worden verwerkt en is de binnenruimte gelijk aan die van de varianten met benzine- of dieselmotor.

Ook van buiten ziet de e-Berlingo er heel gewoon uit. Net als de bedrijfswagen is de personenauto leverbaar met een standaard en extra lange wielbasis. De testauto is de "Berlingo XL" die bovendien is aangekleed met een zogenaamd "XTR"-pakket. Dat bestaat uit extra stootranden en dik aangezette bumpers voor een avontuurlijke uitstraling.

Ook de e-Berlingo is leverbaar met vijf of zeven zitplaatsen. Echter, de derde zitrij in de versie met de standaard wielbasis biedt alleen voldoende ruimte voor kleine kinderen. Bij de versie met verlengde wielbasis komt de extra lengte geheel ten goede aan de ruimte op de tweede achterbank, waardoor ook volwassenen hier redelijk kunnen zitten. In alle gevallen is de instap achterin eenvoudig dankzij schuifdeuren aan weerszijden. Ook heel handig: onder de standaard binnenspiegel is een extra binnenspiegeltje te vinden waarmee het "kroost" op de achterbank in de gaten gehouden kan worden.

De bagageruimte is bereikbaar via een omhoog scharnierde achterklep. Dit in tegenstelling tot de klapdeuren van de bedrijfswagen. Mocht de achterklep te zwaar zijn, dan kan ook alleen de achterruit worden geopend om kleine stukken in en uit te laden.

Uitrusting

Voorin geeft de e-Berlingo een gevoel van ruimte dankzij het zeer hoge dak en de royale beweegruimte rondom de voorstoelen. Daarnaast voorziet Citroën in heel veel bakjes en vakjes, zelfs tot in het dak!

Voor deze test is de meest luxueuze versie van de e-Berlingo gebruikt en daarom doet de uitrusting nauwelijks onder voor die van de gemiddelde personenauto. Zo is voorzien in een centraal beeldscherm om het geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem te bedienen. De geluidskwaliteit van het standaard audiosysteem is helaas ver onder het gemiddelde. Het geluid lijkt van achter een dikke deken te komen en daarom kan niet worden genoten van muziek. Voor nieuws of podcasts is het echter net voldoende. Een compliment gaat juist uit naar het "head-up display", dat gegevens voor de bestuurder handig in zijn/haar blikveld toont.

Met de komst van de elektrische Berlingo was het noodzakelijk om de klokken achter het stuurwiel te herzien. Om dit meteen goed te doen is de Berlingo voortaan voorzien van een beeldscherm in plaats van analoge klokken. In de e-Berlingo is daarop duidelijk af te lezen hoeveel stroom nog in de accu resteert, wat de huidige actieradius is en hoeveel energie wordt gebruikt of juist teruggewonnen (tijdens remmen en uitrollen).

Weggedrag

De Citroën Berlingo is ontwikkeld in samenwerking met Opel en Peugeot, die een soortgelijke auto onder hun eigen merk uitbrengen. Omdat ze de techniek delen, zijn ook de rijeigenschappen grotendeels gelijk. Toch loont het om proefritten te maken met de verschillende merken, want de verschillen beperken zich niet tot het uiterlijk en de uitrusting.

Zo heeft Citroën de fijnregeling van het onderstel aangepast en daarom verschilt het weggedrag van dat van de Opel Combo e-Life. Vooral op slecht wegdek zijn die verschillen merkbaar. De Opel weet het hoge gewicht (vanwege de accu's) beter te verhullen, terwijl de e-Berlingo duidelijk zwaarlijviger is dan de Berlingo met verbrandingsmotor. Echter, de Opel vangt klappen slechts op terwijl de Citroën ze juist weet te verzachten voordat opvangen nodig is. De beloften van Citroën als merk van comfort worden dus ook met de e-Berlingo waargemaakt.

Bereik en prestaties

Opladen kan aan het stopcontact thuis (15 uur), bij een publiek laadpunt (8 uur bij 7.4 kW aan 1 fase of 5 uur bij 11 kW aan 3 fase) en een snellader (30 minuten bij 100 kW). Volgens een officiële meting volgens de WLTP norm kan de e-Berlingo daarna 280 km afleggen op een volle batterij, tijdens de test was dat 250 km.

Dat verschil wordt veroorzaakt door het uiterst grillige karakter in het stroomverbruik. Ten opzichte van de Berlingo diesel of benzine presteert de elektrische versie met veel meer gemak en daarom is de verleiding groot om daar ook gebruik van te maken. Wie zich niet laat verleiden door de enthousiaste reactie op het stroompedaal, loopt nog steeds het risico om te hard te rijden omdat rijgeluiden zo goed als afwezig zijn. Dan is het verbruik zeer hoog, tot wel 30 kWh / 100 km. Zelfs een grote elektrisch aangedreven SUV met een veelvoud van het vermogen van de e-Berlingo verbruikt minder!

Echter, wanneer wordt gekozen voor de economische modus is het gedaan met de sportiviteit en daalt het verbruik sterk. Als ook nog een bescheiden snelheid wordt aangehouden daalt het verbruik tot iets onder de 20 kWh / 100 km. Dan kan de beloofde actieradius worden gerealiseerd of in ieder geval benaderd. Een kalme rijstijl wordt bovendien beloond met nog meer rust, waardoor de e-Berlingo zich uitstekend leent voor het afleggen van lange afstanden.

In tegenstelling tot veel andere elektrische auto's kan de e-Berlingo niet met één pedaal worden gereden. Door te kiezen voor de "B"-stand houdt de e-Berlingo sterker in bij het loslaten van het stroompedaal, maar niet zo sterk dat het rempedaal ongemoeid kan worden gelaten. Dit heeft als nadeel dat tijdens het rijden minder energie kan worden teruggewonnen Het voordeel is dat de e-Berlingo zich meer gedraagt als een auto met benzinemotor en dat maakt de drempel tot elektrisch rijden lager.

Conclusie

Biedt de Citroën e-Berlingo veel ruimte voor weinig geld? Helaas niet. Dat is omdat de prijs van de batterij bepalend is voor de prijs van een elektrische auto. De e-Berlingo is voorzien van een forse batterij (50 kWh) en ook nog eens van heel veel luxe. Daarom is het prijsverschil met meer conventionele elektrische auto's gering. Sterker nog: er zijn elektrische auto's die een beduidend groter bereik hebben en minder kosten.

De e-Berlingo blijft echter in het voordeel als het puur om de ruimte gaat, zeker wanneer wordt gekozen voor de variant met lange wielbasis. In vergelijking met de Berlingo met benzine- of dieselmotor is de e-Berlingo veel voordeliger per kilometer en natuurlijk uitstootvrij.

plus Extreem ruim

Vlot en comfortabel

Voordelig per kilometer min Matige geluidskwaliteit audiosysteem

Niet voordeliger dan een luxe elektrische personenauto

Peugeot Rifter

"Te goed"

Toyota Proace City Verso

"Ruimte voor alles"

Ford Tourneo Courier

"Een nieuwe lente, een nieuw geluid"

Fiat Doblo

"In dubio?"