Opel brengt KARL 120 Jaar Editie uit

13 juni 2019 | Opel presenteert de 120 Jaar Edition van de Opel KARL: een extra luxe versie van Opels compactste model. Die is deze zomer te voorzien van een bijzonder persoonlijk tintje, in de vorm van een gratis badge met de naam van de eigenaar op de achterklep. Met deze ludieke actie kunnen klanten hun eigen Opel KARL een extra persoonlijk tintje geven.

Opel viert dit jaar dat het al 120 jaar auto's produceert. Het merk zet dat extra luister bij met de speciale 120 Jaar Editions, onder meer van de Opel KARL. Deze speciale uitvoering is extra rijk uitgerust, onder meer met cruisecontrol, airconditioning en een geïntegreerde radio met bediening op het stuurwiel.

De unieke Opel KARL 120 Jaar Edition is te koop voor € 13.798, inclusief een 'verjaardagskorting' van € 500. Private lease is ook mogelijk voor een maandtarief vanaf € 199. En mocht de klant kiezen voor de unieke naambadge op de achterzijde van zijn of haar nieuwe Opel KARL, dan brengt Opel daarvoor niets extra in rekening.

De Opel KARL debuteerde in 2015 op de Nederlandse markt en is met een aandeel van bijna 20% van de totale Opel-verkopen een ware verkoophit. De KARL is standaard voorzien van vijf portieren en biedt plaats aan vijf personen. Hij is standaard voorzien van praktische zaken zoals Hill Start Assist en elektrisch bedienbare zijruiten.