Opel vergroot bereik Corsa-e en Mokka-e

30 november 2021 | Opel heeft de volledige elektrische Corsa-e en Opel Mokka-e verbeterd. Voortdurende ontwikkeling van beide modellen heeft ertoe geleid dat er een toename van het rijbereik is gerealiseerd; niet alleen in de officiƫle WLTP-cyclus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), maarook in de dagelijkse praktijk.