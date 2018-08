Opel kondigt GT X Experimental aan

1 augustus 2018 | Opel maakt precies een jaar onderdeel uit van Groupe PSA. Daarom geeft het met de Opel GT X Experimental een indruk hoe toekomstige modellen van het merk er uitzien. In deze context zijn begrippen als 'Duits, bereikbaar en spannend' belangrijker dan ooit tevoren. Deze drie merkwaarden kenmerken alle nieuwe modellen van Opel en bepalen ook wat Opel onderneemt, nu en in de toekomst.

"We moeten onze merkwaarden consequent hanteren bij alles wat we doen, vanaf het idee tot en met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe modellen. Het is ook een essentieel onderdeel van ons PACE!-plan. De identiteit van ons merk is onze toekomst", zegt Opels CEO, Michael Lohscheller. "Daarom heb ik onze design- en ontwikkelingsteams de opdracht gegeven om deze merkwaarden te visualiseren in de vorm van een conceptauto. De Opel GT X Experimental, die tegen het einde van het jaar zijn wereldpremière beleeft, is daarvan het resultaat."

De Opel GT X Experimental geeft een indruk van het design van de nieuwe Opel-modellen die in de loop van het volgende decennium verschijnen. Dit is de eerste auto die is voorzien van Opels nieuwe frontdesign, volgens het nieuwe "Opel-kompas". Dat Opel-kompas ordent de designelementen van Opels toekomstige designtaal rond twee belangrijke lijnen die elkaar snijden in het merklogo. Dat logo zal meer dan ooit het centrale aandachtspunt zijn. De plooi over het midden van de motorkap is de verticale lijn, die gedurfder en puurder wordt vormgegeven. De horizontale lijn wordt gesymboliseerd door de kenmerkende vleugelvormige lichtsignatuur van de dagrijverlichting. De legendarische "Blitz" is het centrum van het design.

De koplampen, de dagrijverlichting en de camera's en sensors van de assistentiesystemen zijn, net als het Opel-logo, ingekaderd door een uniek design-element. Dat element doet denken aan het vizier van een motorhelm en is daarom ook "Vizor" genoemd. De Opel "Vizor" debuteert op de GT X Experimental en geeft alle toekomstige modellen van Opel een nieuw en kenmerkend front.

"Het is steeds duidelijker: bij Opel komen nieuwe krachten vrij", aldus Lohscheller. "Al na een jaar als onderdeel van Groupe PSA en negen maanden sinds de presentatie van ons strategische plan PACE! zijn we al veel efficiënter en kijken we met zelfvertrouwen naar de toekomst. We hebben onlangs een winst van € 502 miljoen1 over het eerste halfjaar van 2018 gemeld; met een marge2 van 5 procent en een vrije cashflow van ongeveer € 1,2 miljard euro. En nu gun ik een eerste blik op de GT X Experimental; dat maakt me heel trots. Ons concept illustreert zelfbewust onze merkwaarden. Traditionele kenmerken als Duitse techniek, precisie en kwaliteit met spannende en innovatieve ideeën, die leiden tot een opwindende rijbeleving. De Opel GT X Experimental is de exponent van die filosofie."

De nieuwe Opel GT X Experimental wordt later dit jaar onthuld. Zijn naam past in de lange traditie van conceptauto's van Opel. Opel was immers de eerste Europese autofabrikant die een designstudie presenteerde. Dat was de sportieve Experimental GT in 1965. De Monza Concept (2013) en de GT Concept (2016) zijn ook mijlpalen op de weg naar de GT X Experimental: beide modellen gaven invulling aan de merkwaarden van Opel en belichtten onderwerpen als efficiency en pure vormgeving, zonder dat ze een onbereikbare uitstraling hadden.

Het designteam van Opel heeft op basis van het rijke erfgoed van Opel en invloedrijke concepten gewerkt naar een kenmerkende nieuwe designtaal voor zowel de exterieurs als de interieurs van de toekomst. "Opel is trots op zijn Duitse afkomst, maar wil ook de gedurfde nieuwe tijdgeest van het moderne Duitsland weerspiegelen. Daarvoor hebben we een fundamentele designfilosofie voor Opel vastgelegd, die zowel gedurfd als puur is", vertelt Mark Adams, Vice President Design van Opel. "We willen spannende designs maken die onderscheidend zijn, maar ook puur in de uitvoering ervan. De Opel GT X Experimental belichaamt deze merkvisie en belicht het kader voor onze toekomstige modellen."