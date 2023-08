Opel toont Experimental

"Onze nieuwe Opel Experimental is een meer extreme interpretatie van onze Bold and Pure designfilosofie. Het geeft vorm aan onze toekomstvisie. Veel van de elementen van het ontwerp en de mentaliteit erachter worden zichtbaar in toekomstige productieauto's. Het exterieurdesign levert geoptimaliseerde aerodynamische prestaties in combinatie met een verbluffend silhouet, terwijl het interieur een meeslepende en emotionele gebruikerservaring biedt", zegt Mark Adams, Vice President Design.

Afwezigheid van chroom

Een van de meest in het oog springende details aan het strakke silhouet van de Opel Experimental is de afwezigheid van chroom. In plaats daarvan voegt de toepassing van exterieurverlichting en gedurfde contrasterende graphics persoonlijkheid en verfijning toe aan de proporties. Het opzichtig taps toelopende profiel heeft een puur ontwerp met een strak oppervlak zodat het model extra opvalt. Traditionele buitenspiegels zijn vervangen door geïntegreerde 180-gradencamera's op de C-stijlen, terwijl scherpe, gespierde wielkastelementen de zelfverzekerde houding benadrukken. In grote lijnen is de efficiënte batterij-elektrische crossover gebaseerd op een geavanceerd Stellantis BEV-platform. De auto heeft ook elektrische vierwielaandrijving.

4D Opel Vizor

Vooraan prijkt de nieuwe verlichte Opel Blitz trots in het midden van het kenmerkende Opel Compass, het leidende element van de designfilosofie van Opel. Andere kenmerken zijn langwerpige lichtunits met vleugelsignatuur op de horizontale as en een verlichte middenvouw voor nog meer uitstraling.

Aan de achterkant vindt een herhaling plaats waar het remlicht is uitgevoerd in kompassignatuur, gecreëerd door randverlichtingstechnologie en glastransparantie. In combinatie met Opel-letters, in plaats van het Blitz-logo op de achterkant, vormt dit het centrale element. Rond het voorste kompas zit de volgende generatie 4D Opel Vizor. De extra dimensie is de toevoeging van de zichttechnologieën waaronder sensoren, de lidar, radar en camerasystemen.

Aerodynamica

De Opel Experimental kenmerkt zich niet alleen door een gestroomlijnd en vloeiend silhouet, maar ook door slimme geoptimaliseerde aero-oplossingen. Aero-flappen aan de voor- en achterkant verhogen de aerodynamische efficiëntie, net als de diffusor aan de achterzijde. De Aero-flappen schuiven in of uit, afhankelijk van de rijsituatie. De banden, die in samenwerking met Goodyear zijn ontwikkeld, zijn gemaakt van gerecycled rubber. Deze Goodyear-banden omwikkelen 3-zone Ronal-wielen met een actieve functie om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren.

C-segment afmetingen, D-segment ruimte

De Opel Experimental heeft de buitenafmetingen van een model in het C-segment, maar de ruimte van het interieur kan zich volgens Opel meten met een model in het D-segment. Dit heeft Opel gerealiseerd door de toepassing van het 'space detox'-principe, waarbij zoveel mogelijk ruimte wordt vrijgemaakt.

Het stuur kan worden weggeklapt wanneer het niet nodig is. Dit wordt mogelijk gemaakt door het steer-by-wire-systeem. Dit bespaart gewicht en maakt mechanische stuurcomponenten overbodig. De lichtgewicht adaptieve stoelen met een zeer slanke maar duurzame structuur zijn afgewerkt met hoogwaardige stoffen met een 3D-meshtechnologie. Deze ruimtebesparende stoelen zorgen voor het zitcomfort dat klanten gewend zijn van de modellen van Opel.

Pure Experience en Pure Pad

De 'detox-aanpak' wordt voortgezet met de zogeheten Pure Experience. Bestuurders kunnen de informatie personaliseren op basis van hun behoeften. Dit gebeurt op de slanke Tech Bridge, een nieuwe interpretatie van het Pure Panel dat te zien is in de huidige Opel-modellen. In plaats van conventionele displays wordt informatie of entertainment gepresenteerd met behulp van verbeterde projectietechnologie, ondersteund door kunstmatige intelligentie en natuurlijke spraakbesturing.

Het zwevende, transparante Pure Pad bevindt zich vóór de armsteun voorin. De bestuurder kan ook dit element volledig afstemmen op persoonlijke voorkeuren, waardoor directe toegang tot de meest gebruikte bedieningselementen mogelijk is.