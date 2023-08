OpelConnect nu in drie pakketten

Opel heeft de diverse OpelConnect services aangepast en gebundeld in drie pakketten: Connect ONE en Connect PLUS zijn per direct beschikbaar, Connect PREMIUM zal binnenkort volgen.

Connect One

Het pakket Connect ONE bevat onder meer eCall voor noodgevallen en B-Call voor pechhulp. Door de B-Call-knop ingedrukt te houden, wordt de pechhulpdienst geïnformeerd. Die zal eerst om alle benodigde informatie vragen voordat een eerste diagnose gesteld kan worden. Indien nodig wordt vervolgens een autoberger ingeschakeld.

Via myOpel app ontvangt de bestuurder voertuiginformatie en statusupdates van de diverse voertuigsystemen; van de aandrijflijn tot en met de remmen, bandenspanning en boordelektronica. Bij een waarschuwingsbericht kan de gebruiker direct een afspraak maken bij een Opel-dealer. Het complete pakket Connect ONE wordt meegeleverd bij de aanschaf van het voertuig en geldt voor 10 jaar; eCall en B-Call zijn gedurende de gehele levensduur van de auto actief zonder extra kosten.

Connect Plus

Connect PLUS biedt een pakket van diensten; van connected-navigatie en voertuigsysteemfuncties via de myOpel-app tot nieuwe diensten speciaal voor elektrische modellen. De eerste zes maanden zijn deze diensten zonder extra kosten beschikbaar. Zo kunnen klanten de verschillende diensten testen en vervolgens beslissen of ze het pakket willen blijven gebruiken. Klanten die al tijdens de testperiode kiezen voor een jaarabonnement profiteren van extra voordeel: het pakket Connect PLUS is dan voor een bepaalde periode verkrijgbaar tegen de instapprijs van € 60,- per jaar of € 6,- per maand zonder navigatiesysteem (normaal € 80,-/jaar of € 8,-/maand) en € 100,- per jaar of € 10,- per maand (normaal € 120,-/jaar of € 12,-/maand) met navigatie (consumentenadviesprijs inclusief BTW).

Tot de Connect PLUS-diensten behoren onder meer:

Live Navigatie: Met live verkeers- en weersinformatie, een zoekfunctie voor bezienswaardigheden (POI) en parkeerplaatsen. Voor elektrische modellen van Opel is er een nieuwe EV Trip Planner die de beste route bepaalt, inclusief laadstops op basis van laadtijd, verkeer en de laadmogelijkheden van de betreffende Opel. Verder kunnen tankstations en laadstations worden gelokaliseerd. Afhankelijk van het model kunnen bestuurders hun navigatiesysteem bedienen via natuurlijke spraakbesturing. Maandelijks worden kaartupdates draadloos uitgevoerd, voortaan zonder extra benodigdheden.

Remote Control en E-Remote Control: Ontgrendelen en vergrendelen van de deuren en activeren van de koplampen of claxon via de smartphone is hiermee mogelijk. Dit is handig bij het vinden van de Opel op een grote parkeerplaats. De app kan ook worden gebruikt om te controleren of de auto daadwerkelijk is vergrendeld. Bestuurders van elektrische modellen van Opel kunnen E-Remote Control gebruiken om via de myOpel app het opladen te starten of te stoppen. Met de myOpel-app kunnen niet alleen diverse laadschema's worden ingesteld, ook is het mogelijk om de auto voor vertrek te verwarmen of te koelen.

Connected Alarm: Deze nieuwe dienst, die naar verwachting beschikbaar komt aan het einde van 2023, kan worden geactiveerd voor alle Opels die standaard uitgerust zijn met een antidiefstalalarmsysteem en een OpelConnect-box. Als het alarm wordt geactiveerd, stuurt de app pushmeldingen met gedetailleerde informatie over het voertuig, de datum/tijd en de reden voor het alarm.

Binnenkort zullen andere aanvullende OpelConnect-diensten toegevoegd worden. Deze zullen worden gepresenteerd in het Connect PREMIUM-pakket.