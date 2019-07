Corsa-e vanaf 30.999 en Grandland X Hybrid4 vanaf 44.149 euro

5 juli 2019 | Opel start met de verkoop van twee nieuwe modellen die samen met de eerder ge├»ntroduceerde Ampera-e aan de basis staan van Opels toekomstige aanbod van ge├źlektrificeerde modellen. De nieuwe, volledig elektrische Opel Corsa-e is te bestellen vanaf 30.999 euro. De plug-in hybrideversie van de Opel Grandland X, de Hybrid4 en tevens de eerste van Opel, is er vanaf 44.149 euro.

Opel levert de Corsa-e met keuze uit twee uitvoeringen. Eerder kondigde Opel al de prijs van de Launch Edition aan; nu komt daar de vanafprijs van de basisversie, de Edition, bij. Die is er vanaf € 30.999,-, inclusief afleverkosten. Hij is standaard uitgerust met onder meer elektronische klimaatregeling, cruise control, keyless start, Multimedia Radio met 7-inch touchscreen en Apple CarPlay. De nieuwe generatie Corsa biedt alle veiligheidssystemen die gangbaar zijn in dit segment. Systemen zoals Forward Collision Alert met automatische noodremfunctie en een rijstrookassistent behoren tot de standaarduitrusting. De volledig elektrische Corsa-e wordt bovendien standaard geleverd met 11 kW 3-fase 'onboard charger', type 3 laadkabel en een onderhoudsabonnement voor zes jaar (Opel e-service).

De Launch Edition is er vanaf € 34.999,- en is standaard voorzien van onder meer Multimedia Navi Pro met 10-inch touchscreen, LED-koplampen, lichtmetalen 17-inch wielen, two-tone lak en een digitaal instrumentarium.

Met een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor en een actieradius van 330 km (WLTP) is de Corsa-e geschikt voor dagelijks gebruik zonder concessies. Via een snellader kan de 50 kWh-batterij in 30 minuten tot 80 procent worden opgeladen.

Tegelijk met de basisprijsaankondiging introduceert Opel ook een Private Lease-tarief van € 459,- per maand (60 maanden - 10.000 km/jaar) voor de Corsa-e Edition, alsmede een zakelijk leasetarief (Free2Move Lease) vanaf € 399,- (60 maanden - 10.000 km/jaar)). De Corsa-e is vanaf heden te bestellen; levering van de Launch Edition start vanaf voorjaar 2020; de basisvariant Edition zal vanaf het derde kwartaal 2020 aan klanten afgeleverd gaan worden.

De nieuwe Opel Grandland X Hybrid4 combineert krachtige prestaties met praktische bruikbaarheid en een uiterst gunstig brandstofverbruik. Het topmodel van Opels SUV-familie is uitgerust met een 1,6-liter turbobenzinemotor die optimaal samenwerkt met twee elektromotoren. De 13,2 kWh-batterij, waarmee de Grandland X Hybrid4 maximaal 52 km (WLTP) volledig elektrisch kan rijden, is onder de achterbank geplaatst zodat geen zit- en bagageruimte verloren gaat.

De Grandland X Hybrid4 is verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De Business Executive (€ 44.194,-) is bedoeld voor de zakelijk rijder dankzij een netto bijtelling vanaf € 300,- per maand. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer het Navi 5.0 IntelliLink met 8-inch touchscreen, een elektrisch bedienbare bagageklep met voetsensor, een reeks rijassistentiesystemen en 19-inch lichtmetalen wielen.

Daarna volgen de uitvoeringen Innovation (€ 46.999,-) en Ultimate (€ 50.249,-). Laatstgenoemde is standaard voorzien van lederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, 360 graden parkeercamera, LED Adaptive Forward Lighting (AFL) en een zwart dak. De Grandland X Hybrid4, eerste plug-in hybride van Opel, zal vanaf begin 2020 leverbaar zijn.