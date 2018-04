Opel ontwikkelt accessoires voor Grandland X

5 april 2018 | Opel heeft nieuwe accessoires ontwikkeld voor de Grandland X. Opel biedt oplossingen om bagage en spullen voor de vrijetijdsbesteding makkelijk te kunnen meenemen, zoals speciale dakdragers en fietsendragers. Er is keuze uit diverse soorten lichtmetalen wielen, kinderzitjes en sportieve stylingartikelen uit de OPC Line.

De Grandland X biedt een bagageruimte met een inhoud tot 1.652 liter. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is er een ruime keuze aan draagsystemen voor op het dak of achter op de auto. Opel heeft in samenwerking met partner Thule dragers ontwikkeld voor veilig en gemakkelijk vervoer van fietsen. Ook zijn er dakkoffers van diverse formaten beschikbaar, inclusief bijvoorbeeld de witte Opelbox met Power-Click-snelmontagesysteem waardoor de dakkoffer zelfs met één hand vastgezet kan worden. De box heeft de afmetingen 2.050 x 840 x 450 millimeter en is van beide kanten te openen. Hij heeft een inhoud van 460 liter. Dankzij de positie van de dakkoffer kan de achterklep nog volledig geopend worden.

Voor de dakdragers zijn ook aluminium beugels leverbaar om watersportartikelen zoals surfplanken eenvoudig te vervoeren (€ 225,-, mogelijk extra installatiekosten van toepassing voor bepaalde onderdelen) en er zijn beugels om snowboards en ski's veilig vast te zetten. Het interieur schoonhouden, bijvoorbeeld na een mountainbiketocht door de modder, is mogelijk met de beschermschaal voor in de laadruimte. De bak (€ 74,-) is voorzien van een antislip laag, wat schuiven van spullen voorkomt, en heeft hoge, stevige randen.

Een bagagerek (€ 229,00) scheidt de bagageruimte van het interieur van de auto. Het zwarte, stalen rek is bevestigd achter de hoofdsteunen van de achterbank en is sterk en stabiel. Ook is een bagagenet leverbaar, dat is vast te maken aan de sjorogen in de laadvloer. Hiermee zijn de spullen in de laadruimte op hun plek te houden.

Opel biedt verder nog diverse FlexConnect oplossingen voor het opbergen van spullen in het interieur, variërend van kledinghaken en hangers tot aan een tablethouder of inklapbare tafel. Werken of het bekijken van video's achterin is daardoor geen probleem. De FlexConnect-adapters passen op de hoofdsteunstangen van de voorstoelen.

Opel biedt kinderzitjes en bevestigingssystemen voor kinderen van alle leeftijden. Met de Isofix-bevestigingspunten en/of de driepuntsgordels zijn zitjes te verankeren. Ook zijn er mattensets van velours of rubber beschikbaar om de voet- en bagageruimte te beschermen.