Opel vernieuwt Grandland

9 juni 2021 | Opel presenteert de vernieuwde Grandland. Met het volledig digitale Pure Panel biedt de Grandland de bestuurder een compleet andere cockpitervaring. Ook bevat het model aanvullende technologie en assistentiesystemen die normaliter alleen in hogere segmenten te vinden zijn, zoals de adaptieve IntelliLux LED Pixel Light met in totaal 168 led-elementen. Opel houdt met de nieuwe Grandland vast aan zijn elektrificatiestrategie. De plug-in hybridevarianten zijn leverbaar met keuze uit voorwielaandrijving of elektrische vierwielaandrijving.

Nieuw aan de Grandland is het onmiskenbare Opel Vizor-familiegezicht. De gedurfde en duidelijke Vizor verscherpt het uiterlijk van de voorzijde en integreert de grille, het Opel Blitz-embleem en het IntelliLux LED Pixel-licht in één visueel element. Het ontwerp wordt gekenmerkt door duidelijke lijnen. De Opel Vizor strekt zich uit over de voorkant, terwijl de kompas-designfilosofie ook aan de achterzijde wordt weerspiegeld. De naam Grandland en het merklogo staan in het midden van de achterklep. Andere accenten worden gelegd door de bumpers en zijpanelen, die nu in carrosseriekleur zijn gespoten, evenals de bodemplaten in hoogglanzend zwart en zilver. De nieuwe Grandland is ook verkrijgbaar in eenkenmerkende two-tone carrosseriekleur met een contrasterend dak.

De adaptieve IntelliLux LED Pixel Light bevat in totaal 168 led-elementen (84 per koplamp, net als bij de Insignia) en zorgt voor een naadloze aanpassing van de lichtbundel aan de rijsituatie en de omgeving, zonder dat medeweggebruikers verblind worden. De led-elementen van elke koplamp zijn opgesteld in een matrixsysteem van drie rijen, waarbij de functies naadloos overgaan in het volgende niveau:

Voor de korte afstand past een lange rij pixels de lichtfocus continu aan elke curve aan.

Bij de licht-donkerrand zorgt een rij fijn gedefinieerde, dynamisch aanpassende pixels voor een optimaal bereik.

De matrixfunctie in de middelste en bovenste rij zorgt dat het licht van tegemoetkomend verkeer in milliseconden nauwkeurig wordt 'weggesneden'. Het overige deel blijft volledig verlicht met grootlicht.

Een andere technologie in de nieuwe Grandland die de veiligheid van weggebruikers verder verhoogt, vooral 's nachts op donkere landwegen, is Night Vision. De infraroodcamera van dit systeem detecteert, op basis van hun temperatuurverschil met de omgeving, mensen en dieren tot 100 meter afstand, in de rijrichting. Night Vision waarschuwt vervolgens de bestuurder en toont de positie van bijvoorbeeld de voetgangers in het 12-inch digitale Driver Info Centre.

Het Pure Panel in de nieuwe Opel Grandland bestaat uit twee beeldschermen die één geheel lijken te vormen. Deze volledig digitale, op de bestuurder gerichte cockpit maakt een veelvoud aan knoppen overbodig. Het omvat de nieuwste digitale technologie en levert de belangrijkste informatie. De centraal geplaatste touchscreen van maximaal 10-inch is naar de bestuurder gericht, die zich daardoor volledig op het rijden kan concentreren zonder zijn of haar ogen van de weg te halen.

Ook nieuw in combinatie met een automatische transmissie is de Highway Integration Assist. Met behulp van een camera en radarsensoren combineert het systeem verschillende assistentiesystemen om het rijden rustgevender te maken. De adaptieve cruise control bewaakt de afstand tot de voorligger in overeenstemming met de ingestelde snelheid en houdt, in combinatie met de actieve rijstrookpositionering, de auto in het midden van de rijstrook. De rijsnelheid neemt vervolgens toe of af om de voorligger te volgen, zonder de ingestelde snelheid te overschrijden, en kan de auto ook geheel tot stilstand brengen. Dankzij 'Stop & Go' kan de Grandland met Highway Integration Assist weer vanuit stilstand vertrekken om zijn voorganger te volgen, bijvoorbeeld in files.

De vernieuwde Opel Grandland biedt ook tal van andere assistentiesystemen. De 360-graden panoramacamera bijvoorbeeld, die het manoeuvreren gemakkelijker maakt, dankzij het gebied rond de auto dat vanuit vogelperspectief op het beeldscherm wordt getoond. Of de parkeerassistent die parkeerplaatsen in lengte- en dwarsrichting identificeert en de besturing overneemt om de Grandland automatisch in en uit te parkeren.

Het dodehoekwaarschuwingssysteem helpt aanrijdingen te voorkomen door te waarschuwen voor weggebruikers in de dode hoek. Het systeem waarschuwt met een voertuigsymbool in buitenspiegel aan de zijde waar het mogelijke gevaar zichafspeelt. Verder is elke Opel Grandland standaard uitgerust met Front Collision Warning met voetgangersdetectie en automatische remingreep, Lane Departure Warning, verkeersbordenherkenning, vermoeidheidsdetectie en cruise control.

De ergonomische en AGR-gecertificeerde voorstoelen zijn uniek in de klasse van de Grandlanden bieden een breed scala aan aanpassingen, van elektrische verstelling van het zitvlak tot een elektro-pneumatische lendesteun. In de uitvoering met lederen bekleding bieden ze verwarming en zelfs ventilatie. Het comfort verhoogd door Keyless Open & Start en de sensor gestuurde achterklep die kan worden geopend en gesloten met een voetbeweging onder de achterbumper.

Infotainmentsystemen die compatibel zijn met Apple CarPlay en Android Auto bieden connectiviteit en entertainment. Reizen kan met de diensten van OpelConnect, met Multimedia Navi Pro met real-time verkeersinformatie, online kaartupdates en voorspellende navigatie. Dankzij de inductielader in de middenconsole kunnen geschikte smartphones zonder laadkabels worden opgeladen.

De prijzen van de Grandland, die in het Duitse Eisenach geproduceerd wordt, volgen binnen enkele weken. Dan openen ook de orderboeken. De levering start komend najaar.

