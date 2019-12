Opel Grandland X PHEV ook met voorwielaandrijving

16 december 2019 | De volgende geƫlektrificeerde Opel dient zich aan. Het betreft een voorwielaangedreven versie van de Opel Grandland X plug-in hybride, die eerder dit jaar als vierwielaangedreven 'Hybrid 4' werd aangekondigd en in de verkoop ging. De nieuwe, plug-in hybride SUV staat vanaf het voorjaar van 2020 bij de Opel-dealer. Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.

Deze nieuwe, tweewielaangedreven versie gaat als Opel Grandland X Hybrid door het leven en is grotendeels gelijk aan de Grandland X Hybrid4. De voorwielen worden aangedreven door een 1,6-liter turbobenzinemotor en een elektromotor die gekoppeld is aan een 8-traps automaat. Het systeemvermogen komt uit op 165 kW (224 pk) en het maximumkoppel op 360 Nm (voorlopige verbruiks- en emissiegegevens: gecombineerd: 1,4-1,5 l/100 km, 31-34 g/km CO2; WLTP; 1,5-1,7 l/100 km, 35-37 g/km CO2 NEDC); de volledig elektrische actieradius bedraagt 57 km in de WLTP-cyclus (60-65 km NEDC); het regeneratieve remsysteem draagt bij aan deze ruime elektrische range).

De elektromotor wordt gevoed door een 13,2 kWh lithium-ion batterij, waarmee de Grandland X Hybrid in de rijmodus 'Electric' een afstand van 57 kilometer volledig elektrisch kan overbruggen. Behalve de rijmodus Electric kan de bestuurder ook kiezen uit de rijmodi Hybrid en Sport. In de Hybrid-modus wordt automatisch de efficiëntste aandrijfvorm gekozen, terwijl de aandrijving in de Sport-modus zich van zijn krachtigste kant laat zien en acceleratie van 0-100 km/u in 8,9 seconden mogelijk maakt. De topsnelheid bedraagt dan 225 km/u.

De aansluiting om de batterij via de standaard 3,7 kW-lader (7,4 kW-versie optioneel) op te laden, zit achter aan de zijkant van de auto. De batterij is onder de achterbank gesitueerd, zodat er zo min mogelijk interieurruimte verloren gaat. De laadtijd is afhankelijk van de laadsnelheid. Met de optionele 7,4 kW-lader is het mogelijk om de batterij in minder dan twee uur volledig op te laden.

Tevens profiteren berijders van de Opel Grandland X Hybrid van Free2Move Services, de mobiliteitsdienst van Groupe PSA. De gebruiker krijgt een laadpas en een routeplanner die de locaties van laadstations langs de gekozen route laat zien.

De 'myOpel' smartphone-app maakt het mogelijk om laadtijden te programmeren of de instelling van de klimaatregeling op afstand te bedienen. De 'OpelConnect'-service biedt functies zoals Live Navigation met actuele verkeersinformatie, het via een app kunnen checken van voertuigdata, directe verbinding met pechhulp en e-Call waarmee direct contact kan worden gelegd met hulpdiensten.