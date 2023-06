Wassen neus of neusje van de zalm?

Maar is de Insignia niet het topmodel van Opel? Ja, strikt genomen is de Insignia groter (en duurder) dan de Grandland. Echter, de Insignia is het laatste model dat nog is ontworpen met moederbedrijf GM. Inmiddels is Opel onderdeel van Stellantis en daarom bedienen alle nieuwe Opels zich van andere techniek. De Insignia leent zich technisch daarom niet voor de transformatie tot GSE. Bovendien: de Insignia wordt binnenkort uit productie genomen, terwijl Opel nog wel een toekomst voor de Grandland ziet.

GSE aankleding

Sinds 2021 is iedere Grandland voorzien van de "Opel Vizor": een zwart paneel dat de koplampen visueel met elkaar verbindt. Daarmee heeft de auto een veel imposantere aanblik dan bij de introductie van het model in 2017. Voor de GSE komen daar meer zwarte accenten bij. Het dak, de motorkap en de spiegels zijn allemaal in glanzend zwart gespoten om nog meer indruk te maken. Een diffuser achter maakt het plaatje samen met 19 inch velgen af.

De enige wijziging aan het interieur betreft de sportstoelen met alcantara bekleding. In tegenstelling tot de Astra GSE heeft de Grandland GSE sportstoelen met verstelbare hoofdsteun, zodat bestuurders van uiteenlopend postuur beter (en veiliger!) kunnen zitten. De Grandland biedt ruimte aan vier volwassenen plus bagage.

Aan de uitrusting is niets gewijzigd. Mede dankzij de diverse verjongingskuren in het verleden is de uitrusting rijk en modern. Zo is de Grandland (te) voorzien van slimme matrix koplampen (selectief uitlichten of juist dimmen), een nachtzichtcamera en natuurlijk een infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie). Ondanks de aanzienlijke leeftijd van het model is de Grandland daarom niet als verouderd ervaren.

GSE aandrijving: plug-in hybride

GSE stond in een ver verleden voor exclusieve en sportieve uitvoeringen. Daarom is de Grandland GSE voorzien van de sterkste motor die Opel in huis heeft: een 300 pk / 520 Nm sterke plug-inhybride, bestaande uit een 1.6 liter benzinemotor en twee elektromotoren. Echter: die aandrijflijn is al sinds 2020 op de Grandland leverbaar! Het enige verschil is dat deze krachtbron voortaan alleen op de GSE-uitvoering beschikbaar is.

„Dankzij een aangepast onderstel behoudt de Grandland zijn comfort, maar is de dynamiek sterk verbeterd“

Zelfs het motormanagement is niet aangepast, waardoor de Grandland GSE een sterke doch niet agressieve of uitdagende auto is. Wanneer de drie motoren hun krachten bundelen is de Grandland GSE ontegenzeglijk sterk en daadkrachtig. Tegelijkertijd ontbreken de agressie en vuur dat een echte sportwagen kenmerkt. In plaats daarvan kiest Opel met de GSE-uitvoeringen voor comfort en reserve op de lange afstand, want met groot gemak worden zeer hoge snelheden aangehouden.

Voor ultiem comfort kan worden gekozen voor de geheel elektrische modus. Dan kan de Grandland een kleine 50 km volledig elektrisch rijden met de rust en souplesse die daar bijhoort. Omdat de vierwielaandrijving is behouden, redt de Grandland zich ook in het terrein.

GSE onderstel

De belangrijkste aanpassing voor de GSE-uitvoering betreft het onderstel. De standaard dempers zijn vervangen door exemplaren die afhankelijk van de frequentie van oneffenheden stugger of zachter zijn. Hiermee behoudt de Grandland zijn comfort, maar reageert de auto beduidend scherper bij een dynamische rijstijl. Dit is ook te danken aan een aangepaste besturing, die iets directer reageert en een nadrukkelijkere middenstand kent.

Dankzij deze aanpassingen is de GSE meer capabel dan een standaard Grandland en is de bestuurder meer betrokken bij het rijden. Ondanks het alertere karakter blijft de Grandland comfortabel. Zo viel tijdens de test op dat passagiers veel minder snel misselijk worden op een bochtig traject dan in andere auto's met een sportief karakter. Tegelijkertijd beleeft de bestuurder juist meer plezier aan de rit.

Conclusie

Is de Opel Grandland GSE het neusje van de zalm of een wassen neus? Dat laatste. De aanpassingen om van een standaard Grandland tot een GSE te komen zijn namelijk minimaal. De optische wijzigingen zijn klein, want standaard was de Grandland al leverbaar met tweekleurige lak. Op (prima) sportstoelen na, is de uitrusting niet rijker of moderner geworden. Ook de 300 pk sterke plug-inhybride motor was al leverbaar.

Het enige verschil zit in het weggedrag. Dankzij een aangepast onderstel behoudt de Grandland zijn comfort, maar is de dynamiek sterk verbeterd. Daarmee is de GSE nog niet sportief, maar wel meer capabel. Uiteindelijk overtuigt de GSE niet als sportief model, maar wel als top-uitvoering van de Grandland.