13 mei 2019 | Opel onthult de vierwielaangedreven plug-in hybride (PHEV) versie van de Grandland X. De Opel Grandland X Hybrid4 vormt het topmodel van Opels SUV-familie en combineert kracht en praktische bruikbaarheid met een extreem laag brandstofverbruik. Prijzen maakt Opel binnenkort bekend.

De Grandland X Hybrid4 is de eerste plug-in hybride van Opel en zeker niet de laatste. Rond 2024 zal elk Opel-model een geëlektrificeerde variant hebben. Hierdoor kan Opel voldoen aan de internationale CO2-doelstellingen. Op basis van de WLTP-testcyclus laat de nieuwe Grandland X Hybrid4 met een gemiddeld brandstofverbruik van 2,2 l/100 km een extreem lage CO2-emissie van slechts 49 g/km noteren (voorlopige cijfers). Om de CO2-uitstoot van modellen in de toekomst nog verder te verlagen, ontwikkelt Opel verbrandingsmotoren met een nog betere efficiency. Ook introduceert Opel binnenkort de volledig elektrische versie van de nieuwe generatie Opel Corsa. Alle geëlektrificeerde modellen bieden rijplezier, maar zijn vooral bereikbaar voor het grote publiek. De Opel Grandland X Hybrid4 vormt geen uitzondering.

De aandrijflijn van de Opel Grandland X Hybrid4 bestaat uit de volgende componenten:

een 200 pk (147 kW) sterke 1,6-liter viercilinder turbobenzinemotor met directe brandstofinspuiting, speciaal aangepast voor hybride technologie. Deze motor voldoet aan de Euro 6d-TEMP-norm en is WLTP-gecertificeerd.

en twee 109 pk (80 kW) sterke elektromotoren, een AWD-systeem en een 13,2 kWh lithium-ion batterij. De eerste elektromotor drijft samen met de verbrandingsmotor de voorwielen aan via een ge├źlektrificeerde achttraps automaat. De tweede elektromotor en het differentieel zijn ge├»ntegreerd in de elektrisch aangedreven achteras zodat op verzoek vierwielaandrijving ontstaat.

De verbrandingsmotor is in bedrijf bij middelhoge en hogere snelheden, terwijl bij lagere snelheden de elektromotoren van de aandrijflijn in werking treden. De Opel Grandland X Hybrid4 kan volgens de WLTP-testcyclus tot 50 kilometer volledig elektrisch rijden (60 kilometer, teruggerekend naar NEDC).

De Grandland X Hybrid4 heeft vier rijmodi, te weten Electric, Hybrid, AWD en Sport. Dankzij deze rijmodi kan de bestuurder het karakter van de auto aan zijn of haar smaak en aan de actuele rijsituatie aanpassen. In de rijmodus Hybrid selecteert de auto automatisch de meest efficiënte aandrijvingsvorm. In de stand Electric kan er in stadscentra volledig elektrisch worden gereden. De AWD-modus activeert de elektrisch aangedreven achteras voor maximale tractie op diverse soorten wegen.

Het oplaadpunt van de batterij is met een 6,6 kW on-board lader ondergebracht aan de tegenovergestelde kant van de tankdop. Daarnaast is de batterij onder de achterbank geplaatst zodat er geen ruimte verloren gaat in het interieur en de bagageruimte. De oplaadtijd is afhankelijk van het type lader. Als aanvulling op de laadkabel, om het voertuig thuis via een normaal stopcontact op te laden, biedt Opel de kabels standaard bij de auto aan om snel te laden bij publieke laadpunten en via een wallbox thuis. Met een publieke AC-laadpaal is de batterij in ongeveer 1 uur en 50 minuten volledig opgeladen. Om optimaal gebruik te maken van het elektrische systeem met hoge spanning (300 V) is de Grandland X Hybrid4 uitgerust met een elektrische airconditioningscompressor en elektrische verwarming.

Om het opladen makkelijker te maken, biedt Opel voor de Grandland X Hybrid4 tal van diensten in samenwerking met Free2Move Services, het mobiliteitsmerk van Groupe PSA. Het aanbod bestaat uit een laadpas waarmee de bestuurder toegang heeft tot meer dan 85.000 laadpunten in Europa, maar ook een reisplanner die de beste routes voorstelt op basis van de actieradius van de auto en de locatie van laadpunten langs de route. Connected navigatie via het Navi 5.0 IntelliLink infotainmentsysteem zorgt voor het vinden van de routes en de begeleiding naar het gekozen laadstation.

De Grandland X Hybrid4 beschikt ook over de nieuwe Opel Connect telematicadiensten. Functies zoals Live Navigation met real-time traffic informatie, het controleren van relevante voertuigdata via een app, een directe verbinding met hulpdiensten en emergency call geven de bestuurder en passagiers extra rust. Met een druk op de rode knop is hulp binnen enkele seconden op te roepen. Als de gordelspanner of airbags zijn geactiveerd, wordt de emergency call automatisch uitgevoerd.

Om de efficiency van het voertuig te verbeteren beschikt de Grandland X Hybrid4 over een regeneratief remsysteem waarbij energie wordt teruggewonnen tijdens vertragen. Bij een conventioneel remsysteem gaat de mechanische energie - opgewekt door wrijving in de remmen - verloren als warmte. Een regeneratief remsysteem zet deze overtollige kinetische energie om in elektriciteit voor de batterij. De elektrische actieradius van de Grandland X Hybrid4 kan daardoor met wel 10 procent toenemen. De bestuurder kan ook schakelen naar 'Regeneration on Demand' voor maximale regeneratie. Het zogeheten 'sleepkoppel' van de elektromotor is dan zo hoog dat in normaal verkeer het rempedaal niet nodig is om het voertuig volledig tot stilstand te laten komen. De Grandland X Hybrid4 kan dus accelereren en afremmen met het gaspedaal, het zogenoemde One Pedal Driving.

Optioneel is een zwarte motorkap leverbaar, waardoor deze plug-in hybride een onderscheidend karakter krijgt. De nieuwe Opel Grandland X Hybrid4 vormt een belangrijke stap in Opels offensief van geëlektrificeerde voertuigen. Terwijl de Opel Ampera-e in geselecteerde markten te koop blijft - waaronder Nederland, waar hij een belangrijke rol speel in het E-offensief -introduceert Opel binnen 20 maanden de nieuwe Corsa, de nieuwe Zafira Life, de nieuwe Vivaro en een opvolger van de Mokka X. Van al deze modellen verschijnen versies met een volledig batterij-elektrische aandrijflijn.