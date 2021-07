Opel prijst vernieuwde Grandland

9 juli 2021 | Opel maakt de prijzen van de vernieuwde Grandland bekend. De grote SUV van Opel biedt een vernieuwd design en keuze uit diverse aandrijflijnen, waaronder twee plug-in hybrideversies. Het model is ook leverbaar met nieuwe technologie, waarbij de adaptieve IntelliLux LED Pixel Light en Night Vision hun debuut maken. De productie in het Duitse Eisenach start komend najaar.

Opel voorziet de vernieuwde Grandland van een standaarduitrusting met onder meer Forward Collision Warning met voetgangersherkenning en automatische noodremfunctie, Lane Keeping Assist, verkeersbordherkenning, vermoeidheidsdetectie en een cruise control met snelheidsbegrenzer.

Het vernieuwde exterieurdesign wordt gekenmerkt door het nieuwe Opel Vizor-familiegezicht en wielkastranden in carrosseriekleur (afhankelijk van de uitvoering). Binnenin is de Opel Grandland al vanaf de basisversie Edition uitgerust met het Pure Panel, waarbij een 7-inch informatiedisplay naadloos aansluit op de 7-inch centrale touchscreen, waarmee onder meer het infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto bediend kan worden.

In de basisversie Business Edition kunnen kopers ook rekenen op extra veiligheids- en assistentievoorzieningen zoals parkeerhulp voor en achter, automatische parkeerassistent, achteruitrijcamera en dodehoekdetectie. Verder is de Business Edition uitgerust met het infotainmentsysteem Multimedia Navi Pro met een 10-inch centrale touchscreen en een 12-inch informatiedisplay. De prestaties worden geleverd door de 96 kW (130 pk) sterke 1,2-liter turbobenzinemotor (gecombineerd brandstofverbruik in combinatie met handgeschakelde zesversnellingsbak volgens WLTP: 6,4 - 6,2 l/100 km; 145 - 141 g/km CO2).

Er zijn ook twee plug-in hybrideversies beschikbaar voor de luxere uitvoering Business Elegance waarmee in theorie 59 kilometer (volgens WLTP) volledig elektrisch en dus emissievrij kan worden gereden. De prijzen van de nieuwe Opel Grandland Hybrid beginnen bij € 42.949,- voor de Business Elegance (gecombineerd brandstofverbruik volgens WLTP: 1,5 - 1,4 l/100 km; 34 - 31 g/km CO2).

De Opel Grandland Hybrid is uitgerust met een 1,6-liter turbobenzinemotor en een elektromotor die elkaar ondersteunen en samen via een geлlektrificeerde 8-traps automaat de voorwielen aandrijven. Daarbij wordt de elektromotor gevoed door een 13,2 kWh lithium-ion batterij. Het systeemvermogen en -koppel bedraagt 165 kW (224 pk) en 360 Nm, goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 8,9 seconden en een topsnelheid van 225 km/u. In de volledig elektrische modus is de topsnelheid begrensd op 135 km/u.

De tweede plug-in hybridevariant van de Opel Grandland is de Hybrid4. Deze combineert de aandrijflijn van de Hybrid met een extra elektromotor op de achteras. Daarmee biedt de Hybrid4 niet alleen vierwielaandrijving, maar ook een hoger systeemvermogen van 221 kW (300 pk). De topsnelheid bedraagt in dit geval 235 km/u. Het gecombineerde brandstofverbruik (WLTP) is vastgesteld op 1,4 - 1,3 l/100 km met een bijbehorende CO2-emissie van 32 - 29 g/km.

Bestuurders van de Opel Grandland Hybrid4 kunnen de rijkarakteristiek wijzigen met de standen Hybrid, Electric, All-Wheel Drive en Sport. Daarbij is de Hybrid-modus gericht op het optimaliseren van het brandstofverbruik. Het volledig elektrische bereik is vastgesteld op 59 km volgens de WLTP.

Opel levert de nieuwe Grandland ook met keuze uit conventionele benzine- en dieselmotoren. Zo is de Grandland beschikbaar met een 1,5-liter dieselmotor met 96 kW (130 pk) vermogen, 300 Nm koppel en standaard 8-traps automaat (gecombineerd brandstofverbruik volgens WLTP: 5,3 - 5,2 l/100 km; 139 - 136 g/km CO2).

De benzineversie van de nieuwe Opel Grandland wordt aangedreven door de volledig uit aluminium opgetrokken 1,2-liter driecilinder turbomotor met directe brandstofinjectie. Het vermogen bedraagt 96 kW (130 pk), terwijl het maximumkoppel al bij 1.750 t/min piekt op 230 Nm. Deze motorversie is naar wens gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of 8-traps automaat (gecombineerd brandstofverbruik volgens WLTP: 6,4 - 5,6 l/100 km; 152 - 141 g/km CO2).

Het Pure Panel in de nieuwe Opel Grandland bestaat uit twee beeldschermen die een geheel lijken te vormen. Het omvat de nieuwste digitale technologie en levert de belangrijkste informatie. De twee displays, het tot 12-inch grote Driver Information Center en het maximaal 10-inch grote centrale touchscreen, zijn naar de bestuurder gericht voor optimale afleesbaarheid en bediening en minimale afleiding tijdens het rijden.

De top-SUV van Opel is ook leverbaar met adaptieve IntelliLux LED Pixel Light. Deze koplamptechnologie bevat in totaal 168 LED-elementen; 84 per koplamp, net als bij de Opel Insignia. Het zorgt voor een aanpassing van de lichtbundel aan de rijsituatie en de omgeving, zonder dat medeweggebruikers verblind worden.

Een andere innovatie in de nieuwe Opel Grandland die de veiligheid van weggebruikers verder verhoogt, vooral 's nachts op donkere landwegen, is Night Vision. Dit systeem werkt met een infraroodcamera die mensen en dieren tot 100 meter afstand in de rijrichting detecteert op basis van hun temperatuurverschil met de omgeving, waarna de bestuurder wordt gewaarschuwd.

Ook nieuw in combinatie met een automatische transmissie is de Highway Integration Assist. Met behulp van een camera en radarsensoren combineert het systeem verschillende assistentiesystemen. De adaptieve cruise control bewaakt de afstand tot de voorligger in overeenstemming met de ingestelde snelheid en houdt, in combinatie met de actieve rijstrookpositionering, de auto in het midden van de rijstrook. Dankzij 'Stop & Go' kan de Opel Grandland met Highway Integration Assist weer vanuit stilstand vertrekken om zijn voorganger te volgen, bijvoorbeeld in files.

Het exterieurdesign van de nieuwe Opel Grandland wordt gekenmerkt door duidelijke lijnen. De Opel Vizor strekt zich uit over de voorkant, terwijl de naam Grandland en het merklogo in het midden van de achterklep staan. Andere accenten worden gelegd door de bumpers en zijpanelen, die nu in carrosseriekleur zijn gespoten (afhankelijk van de uitvoering), evenals de bodemplaten in hoogglanzend zwart en zilver.

