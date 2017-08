Opel

Opel definitief verkocht aan PSA

1 augustus 2017 | De verkoop van Opel Automobile GmbH met zijn merken Opel en Vauxhall door General Motors aan Groupe PSA is voltooid. Zoals reeds werd verzekerd toen in maart 2017 de voorlopige overeenkomst werd getekend, blijven alle medebeslissingsrechten van de werknemers ongewijzigd. Opel /Vauxhall en Groupe PSA blijven in de toekomst samenwerken met General Motors. Naast de ontwikkelingen op het vlak van elektrische aandrijving, zullen de Opelfabrieken auto's blijven produceren voor de GM-merken Buick en Holden. Gelijktijdig is de overname van de Europese activiteiten van GM Financial aan de gang. Deze is, onder voorbehoud van de goedkeuring van de verschillende regelgevende instanties, gepland voor de tweede helft van 2017.