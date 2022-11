Opel Astra wint Gouden Stuurwiel 2022

Op zoek naar een Opel Astra 1.6 Hybrid GS Line?

Daarmee viert Opel ook meteen een bijzondere reeks successen met de nieuwe Astra. Met het Gouden Stuurwiel 2022 heeft de fabrikant de prijs voor het eerst drie keer op rij gewonnen. In 2020 sleepte de Opel Corsa-e de prijs in de wacht en vorig jaar de Opel Mokka-e.

Volgens het motto 'de nieuwe Astra spreekt voor zich' zijn de nieuwe Astra en Astra Sports Tourer niet alleen dynamischer dan voorheen, maar met het nieuwe merkgezicht, het Opel Vizor en de volledig digitale en intuïtieve Pure Panel-cockpit zijn ze ook herkenbaar in hun klasse. Toptechnologieën van de nieuwe Astra zijn de nieuwste versie van de adaptieve en verblindingsvrije Intelli-Lux LED®Pixel Light koplampen met in totaal 168 LED-elementen. Daarnaast bieden de AGR-gecertificeerde ergonomische stoelen uitstekend comfort. Met een systeemvermogen van 133 kW (180 pk) en een hoog koppel van 360 Nm biedt de geëlektrificeerde Astra plug-in hybride ook veel rijplezier. De vijfdeurs accelereert van nul naar 100 km/u in slechts 7,6 seconden. Bovendien is de Astra met deze aandrijflijn voor het eerst lokaal emissievrij.

20 winnaars uit Rüsselsheim

De Opel Astra is de nieuwste toevoeging aan een steeds langere lijst van Gouden Stuurwiel-winnaars van Opel. De onderscheiding, die sinds 1976 wordt uitgereikt door BILD am SONNTAG van uitgeverij Axel Springer (sinds 2009 in samenwerking met AUTO BILD) is al twintig keer door de Duitse autofabrikant gewonnen. Het begon in 1978 met de Opel Senator A, twee jaar nadat de prijs in het leven was geroepen.

Voor de overwinning van het Gouden Stuurwiel spelen de lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG een grote rol. Zij stemmen op de nieuwe auto's en bepalen zo hun favorieten voor iedere categorie. Op het DEKRA Lausitzring-circuit in Duitsland onderwerpt een jury van journalisten, coureurs en andere auto-experts de finalisten volgens het AUTO BILD-testschema aan verschillende criteria.

Alle voorgaande gouden stuurwielen: