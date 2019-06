Opel toont Corsa met verbrandingsmotor

26 juni 2019 | Kort na de onthulling van de nieuwe Corsa-e met volledig elektrische aandrijving presenteert Opel de versies met brandstofmotor. De zesde generatie Corsa is efficiƫnter, geavanceerder en dynamischer dan de vorige generatie. Direct vanaf de introductie is de Corsa leverbaar met benzine- en dieselmotoren met vermogens variƫrend van 55 kW (75 pk) tot 96 kW (130 pk).

Voor wie nog niet klaar is voor de elektrische auto, is er ook een Corsa met verbandingsmotor. De interne wrijving en wrijvingsverliezen zijn daarbij tot een minimum beperkt. Dankzij de turbo is er bij lage toerentallen veel trekkracht beschikbaar. De 1,2-liter benzinemotor met 74 kW (100 pk) levert een maximumkoppel van 205 Nm. De krachtigste versie met 96 kW (130 pk) levert 230 Nm koppel. Tussen de 1.500 en 3.500 toeren per minuut is 95% van het maximumkoppel beschikbaar.

Behalve de motoren zijn ook de transmissies vernieuwd. De basismotor met 55 kW (75 pk) is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1,2-liter turbomotor met 74 kW (100 pk) is naar wens te combineren met een handgeschakelde zesversnellingsbak of 8-traps automaat. Tevens is de automaat handmatig te bedienen via de schakelpeddels aan het stuurwiel. De 1,2-liter turbomotor met 96 kW (130 pk) is standaard gekoppeld aan de 8-traps automaat. Het motorenaanbod omvat ook een 1,5-liter dieselmotor met 75 kW (102 pk) en 250 Nm. (Brandstofverbruik volgens NEDC: buitenweg 3,8-3,7 l/100 km; stadsverkeer 3,0-2,9 l/100 km; gecombineerd 3,3-3,2 l/100 km, 87-85 g/km CO2; WLTP: gecombineerd 4,6-4,0 l/100km, 122-104 g/km CO2, gegevens onder voorbehoud).

Om de schadelijke uitlaatgassen zo veel mogelijk te reduceren, zijn het stikstoffilter, het partikelfilter, de SCR-katalysator en de AdBlue-injectie zo dicht mogelijk bij het motorblok geplaatst. Het stikstoffilter absorbeert stikstof bij lage bedrijfstemperaturen. Bij hogere temperaturen treedt de SCR-katalysator in werking.

Behalve de aandrijflijnen draagt ook het lage voertuiggewicht bij aan het rijgedrag van de nieuwe Corsa. De lichtste variant weegt. zonder bestuurder, 980 kg. Dat is 108 kg minder dan de uitgaande Corsa. De nieuwe generatie is eveneens 4,06 meter lang, terwijl de carrosserie 40 kg minder weegt. De compacte driecilinder benzinemotoren zijn 15 kg lichter dan de viercilinder benzinemotoren van de uitgaande Corsa. De aluminium motorkap bespaart ook nog eens 2,4 kg in vergelijking met de stalen motorkap van zijn voorganger. Tevens zijn de voorstoelen en achterbank samen 10 kg lichter.

De coupé-achtige daklijn is 48 millimeter lager dan dat van de vijfde generatie Corsa. De hoofdruimte bleef gelijk, maar de bestuurder zit nu 28 millimeter lager. Het lage zwaartepunt komt ook de rijeigenschappen ten goede.

Opel levert de Corsa met technologie en assistentiesystemen die vooral in auto's uit hogere segmenten te vinden zijn. Zo zijn koplampen met adaptieve IntelliLux LED Matrix-verlichting voor het eerst leverbaar in deze klasse. De acht LED-units per koplamp worden aangestuurd door een high-res frontcamera van de nieuwste generatie, die de verkeerssituatie registreert en op basis daarvan de lichtbundel van de koplampen aanpast om tegenliggers niet te verblinden. De diverse rijassistentiesystemen zorgen voor extra veiligheid. De radarondersteunde Adaptive Speed Control en Flank Guard, helpen, bij snelheden lager dan 10 km/u, om deukjes en krassen op de flanken te voorkomen. De dodehoeksensor en talrijke parkeerhulpsystemen zijn ook beschikbaar.

De Corsa komt ook met nieuwe multimediasystemen, zoals Multimedia Navi met 7-inch touchscreen en Multimedia Navi Pro met 10-inch touchscreen, die de bestuurder en de passagiers maximale connectiviteit bieden. De Corsa biedt ook toegang tot de nieuwe 'Opel Connect'-telematicadienst. Handige functies als Live Navigation met real-time verkeersinformatie, actuele brandstofprijzen, directe verbinding met pechhulpdiensten en Emergency Call zorgen voor extra gemoedsrust bij de bestuurder.

De nieuwe Opel Corsa is vanaf de eerste helft van juli 2019 te bestellen. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer Forward Collision Alert met automatische noodremfunctie en voetgangersherkenning, rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en cruise control met snelheidsbegrenzer. Het uitvoeringsniveau Edition heeft aanvullend op de basisversie van de nieuwe Opel Corsa onder meer standaard airconditioning aan boord. De Corsa Elegance is gericht op maximaal comfort en luxe, terwijl de Corsa GS Line een sportief karakter heeft. In de toekomst worden ook andere Opel-modellen aangeboden in deze uitvoeringen, die zich nadrukkelijk van elkaar onderscheiden.

De Corsa Elegance is bijvoorbeeld voorzien van een zesvoudig verstelbare passagiersstoel, middenarmsteun met opbergruimte, verchroomde sierlijsten en uniek stikwerk. In combinatie met LED-koplampen en -mistlampen wordt de reis extra comfortabel.

De Corsa GS Line heeft een sportief interieur met zaken als sportstoelen, aluminium pedalen, zwarte hemelbekleding en instrumenten met rode wijzerplaten. De extra dynamische uitstraling is te danken aan de specifieke voor- en achterbumper en sportuitlaat. Tevens biedt de GS Line de rijmodus 'Sport' voor een fellere reactie op het gaspedaal en steviger gevoel in het stuurwiel.

Tot slot is de nieuwe Opel Corsa tegen meerprijs aan te kleden met een panoramadak, lichtmetalen wielen in verschillende aanprekende designs, stuurverwarming, lederen bekleding en een in twee kleuren gespoten carrosserie.