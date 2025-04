Opel vergroot bereik Corsa Electric

De Opel Corsa Electric met een 51 kWh batterijpakket en een vermogen van 115 kW (156 pk) heeft voortaan een emissievrij rijbereik tot 429 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Dat is ongeveer 6% of tot 24 kilometer meer dan voorheen. De prijs blijft onveranderd. Zo is de speciale uitvoering Opel Corsa Electric Long Range Business Edition leverbaar vanaf € 29.999,- (consumentenadviesprijs incl. btw in Nederland). Daarmee krijgen klanten meer rijbereik, meer gebruiksgemak én meer uitstraling, zonder extra kosten.

Met het toegenomen rijbereik tot 429 kilometer is mogelijk door de verbeterde nikkel-mangaan-kobalt (NMC)-chemie van het batterijpakket. Ook het aandrijfsysteem is efficiënter geworden. Het energieverbruik bedraagt nu in theorie 14,2 kWh per 100 kilometer. Als opladen nodig is, kan bij een 100 kW DC-snellader onder ideale omstandigheden tot 80% worden geladen in minder dan 30 minuten.

Met drie nieuwe carrosseriekleuren (Eukalyptus Green, Kobalt Blue en Kiss Red) valt de auto direct op. Diverse details uit de GS-uitvoering zijn standaard inbegrepen.