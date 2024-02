Opel introduceert Corsa YES

Aan de voorzijde draagt de recent vernieuwde Corsa het kenmerkende Opel Vizor merkgezicht. Aan de achterzijde is de naam Corsa uitgeschreven. Vanbinnen is het YES-logo duidelijk aanwezig. De Rekord Red carrosseriekleur is exclusief beschikbaar op de YES en benadrukt de uitstraling. Het zwarte dak en de zwarte spiegelkappen zorgen samen met de 16-inch zwarte lichtmetalen wielen voor een contrast. Naast de standaard lak Rekord Red kunnen klanten de YES-editie optioneel ook bestellen in andere kleuren.

Ook in het interieur zijn contrasten te vinden. De bestuurder en voorpassagier nemen plaats op sportstoelen die zijn bekleed met stof en kunstleder. Rode accenten en donkere hemelbekleding benadrukken de uitstraling. De standaard assistentiesystemen, Keyless Start, parkeersensoren achter en de automatische klimaatcontrole maken deze gelimiteerde editie van de elektrische Corsa compleet. Klanten van de Corsa Electric YES zijn verbonden met de buitenwereld dankzij een multimedia infotainmentsysteem met een 10-inch touchscreen, Apple CarPlay of Android Auto, draadloze smartphone-integratie en OpelConnect-diensten.

De volledig elektrische Opel Corsa Electric YES wordt aangedreven door een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor met 260 Nm koppel. De 50 kWh-batterij zorgt voor een theoretische actieradius van 357 kilometer (WLTP).