Vernieuwde Opel Corsa nu te bestellen

Voor klanten die de voorkeur geven aan een conventionele aandrijflijn is de vernieuwde Opel Corsa voor prijzen vanaf € 23.349,- leverbaar met een 1,2-liter benzinemotor die een vermogen van 55 kW (75 pk) produceert. Het gecombineerde brandstofverbruik is vastgesteld op 5,6-5,3 l/100 km met een bijbehorende CO2-uitstoot van 125-118 g/km.

Voor prijzen vanaf € 24.499,- is de Corsa leverbaar als 74 kW (100 pk) sterke 1.2 Turbo, die optioneel is te combineren met een 8-traps automaat. De Corsa 1.2 Turbo met 96 kW (130 pk) is standaard uitgerust met een automatische transmissie en uitsluitend leverbaar in de rijk uitgeruste GS-uitvoering.

Klanten die elektrisch en lokaal emissievrij willen rijden, kunnen kiezen uit twee volledig elektrische aandrijfvarianten. De Opel Corsa Electric is er met een vermogen 100 kW (136 pk) en een verbeterde actieradius tot 357 kilometer, voor prijzen vanaf € 34.999,-. Nieuw is de versie met 115 kW (156 pk), een theoretische 402 kilometer actieradius en een prijs vanaf € 37.999,-. In beide gevallen is een koppel van 260 Nm direct beschikbaar vanaf de eerste aanraking van het stroompedaal.

Iedere vernieuwde Corsa Electric wordt gekenmerkt door een volledig digitale cockpit met een nieuw infotainmentsysteem inclusief Apple CarPlay en Android Auto, een 10-inch touchscreen en automatische klimaatregeling. Ook standaard zijn een 11 kW-boordlader, een warmtepomp en 16-inch 'Diamond Cut' lichtmetalen wielen.

Interieur

Het interieur van de vernieuwde Corsa heeft een moderne uitstraling dankzij de vernieuwde stoelbekleding, schakelpook en stuurwiel, evenals andere nieuwe details. Een blikvanger in het interieur is de optionele, volledig digitale cockpit met een nieuw infotainmentsysteem. Het geïntegreerde Snapdragon Cockpit Platform van Qualcomm Technologies is voorzien van verbeterde graphics, multimedia, weergave en kunstmatige intelligentie. Dat zou zorgen voor een beter geïntegreerd en adaptief systeem dat zich kan aanpassen aan voorkeuren van de gebruiker.

Het navigatiesysteem biedt connectiviteitsdiensten, natuurlijke spraakherkenning met "Hey Opel" en over-the-air-updates. Bovendien is de weergave van navigatie en multimedia duidelijker en fraaier, zodat alle belangrijke informatie in een fractie van een seconde is te zien. Bovendien is het in de Opel Corsa voor het eerst mogelijk om een smartphone draadloos op te laden en draadloos te verbinden met Apple CarPlay of Android Auto.

Veiligheid en ADAS

Met technologie zoals de adaptieve, verblindingsvrije Intelli-Lux LED Matrix koplampen bewijst de Corsa sinds 2019 dat Opel hoogwaardige technologie ook in het compacte segment bereikbaar maakt voor iedereen. De ingenieurs werken continu aan verdere ontwikkelingen, waar de nieuwe Corsa nu van profiteert. In totaal zorgen de koplampen met veertien individuele LED-elementen (in plaats van acht) voor een heldere verlichting, terwijl andere weggebruikers nog nauwkeuriger uit de lichtbundel worden gehouden om niet te worden verblind.

Ook zijn er talrijke geavanceerde rijassistentiesystemen (ADAS) die het rijden en manoeuvreren nog eenvoudiger, comfortabeler en veiliger maken. De beschikbare ADAS voor de nieuwe Opel Corsa variëren van een nieuwe panoramische achteruitrijcamera tot en met adaptieve cruise control, een snelheidsbegrenzer, dodehoekdetectie en Forward Collision Alert met automatische noodstopfunctie en voetgangersherkenning.