Opel bouwt miljoenste Corsa

De huidige Opel Corsa staat al vier jaar bovenaan in de verkoopranglijst van het Duitse B-segment en was ook drie jaar op rij (2021-2023) de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. In landen als Nederland, Noorwegen, Slovenië en Kroatië hoort hij steevast bij de top drie in zijn segment. In Griekenland was de Opel Corsa in 2023 zelfs overall de bestverkochte auto. De Corsa Electric is bovendien bekroond met onder meer de titel 'Best Electric City Vehicle' tijdens de Best in Class Awards 2025.

De Corsa combineert een fris ontwerp met slimme technologie, waaronder adaptieve Intelli-Lux LED Matrix-koplampen. Klanten kunnen kiezen uit diverse aandrijflijnen: volledig elektrisch (100 of 115 kW), hybride met 48-volttechniek en conventionele verbrandingsmotoren.

Opel blijft de Corsa verder ontwikkelen en hem aantrekkelijker maken. De nieuwste Corsa Electric biedt een emissievrije actieradius tot 429 kilometer (theoretisch volgens WLTP) met een 51 kWh batterij en 115 kW (156 pk) vermogen. Dat is een toename van 6% ten opzichte van de vorige versie, zonder prijsverhoging. De Opel Corsa is ook verkrijgbaar als de kleurrijke en opvallende speciale editie Corsa YES; zowel volledig elektrisch als hybride en met verbrandingsmotor.