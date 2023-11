Opel maakt plannen voor 2024 bekend

Uit deze bekendmaking blijkt dat Opel elektromobiliteit en de productie van nieuwe modellen in Europa voortvarend aanpakt. De nieuwe Grandland zal bijvoorbeeld in productie gaan in de Opel fabriek in Eisenach. Dit nieuwe model is gebaseerd op het innovatieve STLA Medium-platform van de Stellantis Group.

"2024 markeert niet alleen een belangrijke verjaardag voor ons bedrijf. We laten ook op indrukwekkende wijze zien hoe succesvol Opel de transformatie in de auto-industrie oppakt. We completeren ons elektrische gamma met puur elektrische opvolgers van de Crossland en Grandland en daarbij is het ons doel om CO2­-neutrale mobiliteit ook betaalbaar te maken", aldus Huettl in de Duitse hoofdstad.