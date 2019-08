Opel Combo

Opel Combo krijgt Surround Rear Vision

7 augustus 2019 | De Opel Combo is voortaan leverbaar met Surround Rear Vision, dat de bestuurder helpt in het drukke stadsverkeer. Het camerasysteem verbetert het zicht naar achter en in de dode hoek aan passagierszijde. Bij het naar rechts afslaan maakt Surround Rear Vision fietsers en voetgangers in de dode hoek zichtbaar voor de bestuurder. Daarmee is de dode hoek voorgoed verleden tijd.