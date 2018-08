Nieuwe 1.6 benzinemotor voor Opel Insignia

3 augustus 2018 | Opel voegt de nieuwe versie van de 1.6 Direct Injection Turbo benzinemotor toe aan het motorengamma van zijn topmodel, de Insignia. De viercilindermotor heeft een vermogen van 147 kW (200 pk) bij 5.500 toeren per minuut (tpm). De motor levert 300 Nm koppel van 1.650 tot 4.500 tpm en kan gekoppeld worden aan een automatische of handmatig te bedienen zesversnellingsbak. De Insignia 1.6 Direct Injection Turbo heeft een topsnelheid van 235 km/u en de acceleratie vanuit stilstand tot 100 km/u kost 7,7 seconden.

Het brandstofverbruik van de Insignia Grand Sport 1.6 Turbo met handgeschakelde versnellingsbak bedraagt 7,7-8,0 l/100 km in de stad, 5,1-5,3 l/100 km op buitenwegen en 6,0-6,3 l/100 km gecombineerd; de gecombineerde CO2-emissie bedraagt 138-145 g/km (WLTP-metingen zijn omgerekend naar NEDC-waarden voor vergelijkingsdoeleinden). Voor een vergelijkbare Sports Tourer zijn de cijfers1 8,0-8,3 l/100 km (stad), 5,3-5,6 l/100 km (buitenwegen) en 6,3-6,6 l/100 km (gecombineerd); de gecombineerde CO2-emissie bedraagt 145-151 g/km. Varianten met de automatische transmissie bieden standaard het extra comfort van FlexRide.

De nieuwe 1.6 Turbomotor is in de stoere Country Tourer standaard gekoppeld aan een 6-trapsautomaat. Het verbruik1 van de Insignia Country Tourer 1.6 Direct Injection Turbo is 8,1 l/100 km (stad), 6,0 l/100 km (buitenweg) en 6,7 l/100 km (gecombineerd); de gecombineerde CO2-emissie is 155 g/km.

Om de emissie van fijnstof tot een minimum te beperken, is de 1.6 Direct Injection Turbo benzinemotor (die onlangs debuteerde in de Astra) voorzien van een benzinepartikelfilter (GPF) voor optimale regeneratie (oxidatie van de partikels die zich in het filter verzamelen). De Insignia 1.6 Direct Injection Turbo voldoet daardoor aan de strenge Euro 6d-TEMP-emissienorm, die ook de emissiewaarden in de praktijk (Real Driving Emissions, RDE) omvat en die vanaf september 2019 geldt voor alle nieuwe auto's.

De Opel Insignia 1.6 Direct Injection Turbo is standaard voorzien van de nieuwste generatie "Multimedia Navi Pro"- connected-navigatiesystemen. Dit geïntegreerd navigatiesysteem is niet alleen state-of-the-art op het gebied van functionaliteit, de systemen zijn ook fraai vormgegeven en intuïtief te bedienen. Klanten hebben de beschikking over een groot kleurentouchscreen van 8 inch, terwijl de bestuurder bovendien profiteert van een overzichtelijk ingedeeld Driver Information Cluster, dat in combinatie met Multimedia Navi Pro nog uitgebreid kan worden met het optionele head-up display.

Ter introductie van deze nieuwe motor is de 1.6 Direct Injection Turbo tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd. De prijzen beginnen bij € 35.349 (inclusief BTW/BPM én afleverkosten) voor de rijk uitgeruste Opel Insignia Grand Sport Business Executive 1.6 Turbo met handgeschakelde versnellingsbak. Dit betekent dat de 1.6 Turbo 147kW / 200pk tijdelijk verkijgbaar is voor de prijs van een vergelijkbare 1.5 Turbo met 121kW / 165pk.