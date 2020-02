Opel keert terug naar Japan

20 februari 2020 | Met de terugkeer op de Japanse markt zet Opel zijn exportoffensief voort. Volgend jaar introduceert het merk als eerste stap drie modellen: de bestseller Corsa (mogelijk onder een andere naam), de multifunctionele Combo Tour en de SUV Grandland X. Meer modellen volgen later.

"De Japanse automarkt is een van de grootste ter wereld en Opel heeft er een uitstekende reputatie. Dat wij terugkomen in Japan is een belangrijke stap om onze winstgevende export verder te laten groeien, zoals we hebben beloofd in het strategische plan PACE!. Opel wordt wereldwijd actief. Onze terugkeer naar Japan is daarvan het bewijs", aldus Michael Lohscheller, Opels CEO.

In Japan maakt Opel deel uit van de nationale verkooporganisatie van Groupe PSA. Daardoor kan het gebruikmaken van de infrastructuur en expertise van de groep in Japan, hetgeen de terugkeer van Opel naar Japan een stuk eenvoudiger maakt. Tot nu toe is Groupe PSA in Japan vertegenwoordigd met Peugeot, Citroën en DS Automobiles. In 2019 verkocht de groep er ruim 15.600 auto's. De lancering van Opel helpt Groupe PSA om het aanbod in Japan te vergroten en nieuwe klanten te trekken. Japanse klanten kunnen behalve uit Opels met efficiënte verbrandingsmotoren ook kiezen uit geëlektrificeerde modellen. De Corsa komt er ook als volledig elektrisch model op de markt, en de Grandland X als plug-in hybride.

In de komende maanden bouwt het merk een dealernetwerk op met vestigingen in de belangrijkste Japanse steden, als basis om gestaag door te groeien. In 2023 moet het Opel-netwerk aanwezig zijn in tachtig procent van het Japanse marktgebied. Opel wil stap voor stap groeien en heeft ook in Japan de focus op winstgevende groei en klantentevredenheid.

Een uitgebreid exportoffensief is een van de pilaren onder Opels strategische plan PACE!. Halverwege het huidige decennium moeten de markten buiten Europa al voor meer dan tien procent bijdragen aan Opels verkoopcijfers. Daarvoor breidt het merk zijn aanwezigheid in Azië, Afrika en Zuid-Amerika verder uit en wil het tegen 2022 meer dan twintig nieuwe markten hebben toegevoegd. Recente voorbeelden daarvan zijn de terugkeer in Rusland en het betreden van de markt in Colombia en Ecuador.

