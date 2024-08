Opel organiseert Classic Dag

Achter de Opel Classic Dag staan organisatoren Chris Hommel en André Brontsema. Laatstgenoemde heeft zelfs een eigen Opel-museum en werkte jarenlang binnen de Nederlandse Opel-organisatie. Chris en André delen een grote passie en liefde voor klassieke en unieke Opels. "Jaren geleden spraken Chris en ik met elkaar af om een keer een evenement te organiseren voor liefhebbers van klassieke en interessante Opel-modellen. Op 29 september is het dan zover", aldus een trotse Brontsema.

Hommel: "Iedereen met een Opel young- en/of oldtimer is van harte welkom met zijn of haar Opel in Amersfoort. De eerste aanmeldingen zijn al binnen en gezien de te verwachten opkomst is aanmelden dan ook verplicht, om zeker te zijn van een plek. Dat kan via aanmelden@opelclassicdag.nl. Deelname is helemaal gratis."

"We hebben oud-Opel Nederland-prominenten gevraagd om deze dag de auto's te jureren", zegt Brontsema. "Er zijn dus prijzen te winnen voor de deelnemers. Opel Power Nederland, Opel Kadett C Club Nederland, Opel Manta Club Nederland, Opel GT Club Nederland en de Historische Opel Club Nederland zijn ook van de partij."

Bezoekersinformatie Opel Classic Dag Adres: Amsterdamseweg 151 3812 RR Amersfoort Datum: 29 september 2024 Tijd: 11:00 tot 16:00 uur