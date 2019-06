Opel maakt prijs Corsa-e bekend

18 juni 2019 | Opel biedt de volledig nieuwe, zesde generatie van de Corsa aan met volledig elektrische aandrijving. De batterij-elektrische versie biedt een actieradius van 330 km (volgens WLTP). De orderboeken van de nieuwe Corsa openen vandaag met de bekendmaking van de prijs voor de extra rijk uitgeruste Launch Edition: 34.999 euro. Deze prijs is inclusief afleverkosten, 11 kW 3-fase 'onboard charger', type 3 laadkabel en een onderhoudsabonnement voor zes jaar (Opel e-service). Met de introductie van een scherp Opel Private Lease-tarief van 499 euro per maand (60 maanden - 10.000 km/jaar), alsmede een zakelijk leasetarief (Free2Move Lease) vanaf 439 euro (60 maanden - 10.000 km/jaar) in combinatie met een 4% bijtellingstarief wordt elektrisch rijden bereikbaar voor een veel grotere groep klanten dan tot nog toe het geval was. Over enkele weken zal Opel aanvullend de prijs bekend maken van de in een later stadium leverbare Corsa-e basisvariant (Edition), alsmede die van de benzine- en dieselversies.

De Opel Corsa-e Launch Edition is voorzien van automatische airconditioning met afstandsbediening, een elektrische parkeerrem en een Keyless Open & Start systeem. De Multimedia Navi Pro is compatible met Apple CarPlay en Android Auto en is voorzien van een 10 inch kleuren-touchscreen. Aanvullend beschikt deze speciale variant over led-koplampen, lichtmetalen 17-inch wielen, two-tone lak en een volledig gedigitaliseerd instrumentarium. De nieuwe generatie Corsa biedt verder ook veiligheidssystemen die toonaangevend zijn in dit segment. Systemen als Forward Collision Alert met automatische noodremfunctie en voetgangers- en fietserherkenning, alsmede een rijstrookassistent behoren ook tot de standaarduitrusting.

Met een actieradius van 330 km volgens WLTP is de vijfpersoons Corsa-e geschikt voor dagelijks gebruik zonder concessies. De 50 kWh accu kan in 30 minuten worden opgeladen tot 80 procent van zijn capaciteit. De Corsa-e is geschikt voor alle laadopties, via een kabel, een wallbox en snelladen, en de batterij heeft acht jaar garantie (of maximaal 180.000 kilometer). Gebruikers kunnen de laadstatus controleren via de 'myOpel'-app, waarmee ze onderweg ook de laadtijden en -kosten kunnen optimaliseren.

De actieradius van de Opel Corsa-e is voor een deel afhankelijk van de gekozen rijmodus: Normal, Eco of Sport. De Sport-stand optimaliseert de rijdynamiek en de reactiesnelheid van de auto, met een beperkt verlies van rijbereik. In de Eco-stand transformeert de Corsa-e in een langeafstandsloper met een aanzienlijk groter bereik, terwijl het rijcomfort nauwelijks beïnvloed wordt.

De elektromotor levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm. Het duurt 2,8 seconden om vanuit stilstand naar 50 km/u te accelereren. De acceleratie van 0 naar 100 km/u is in 8,1 seconden mogelijk.

De Corsa-e is net zo compact als de vorige generatie Opel Corsa, maar hij oogt sportiever. Het dak heeft een coupéachtige lijn en is 48 mm lager dan dat van het vorige model, zonder dat dat ten koste gaat van de hoofdruimte. De bestuurder zit 28 mm lager dan in het vorige model. Het interieur omvat onder meer een volledig gedigitaliseerde cockpit en kan desgewenst luxueuzer worden gemaakt met lederen bekleding voor de stoelen.

Opel levert de Corsa-e met technologie en assistentiesystemen die vooral in auto's uit hogere segmenten te vinden zijn. Zo zijn koplampen met adaptieve IntelliLux LED Matrix-verlichting voor het eerst leverbaar in deze klasse, voor een bedrag van € 899,- leverbaar. De acht LED-units per koplamp worden aangestuurd door een high-res frontcamera van de nieuwste generatie, die de verkeerssituatie registreert en op basis daarvan de lichtbundel van de IntelliLux LED Matrix-koplampen aanpast om tegenliggers niet te verblinden. Geavanceerde rijassistentiesystemen zorgen voor extra veiligheid. De verkeersbordherkenning met frontcamera geeft nu extra informatie weer, zoals LED-borden. De snelheidslimieten die in het systeem zijn opgeslagen, worden ook getoond in de display. De radarondersteunde Adaptive Speed Control en Flank Guard, dat deukjes en krassen op de flanken helpt voorkomen, maken ook hun debuut in de nieuwe Corsa. De dodehoeksensor en talrijke parkeerhulpsystemen zijn ook beschikbaar.

Er zijn ook nieuwe multimediasystemen leverbaar voor de nieuwe Corsa-e, zoals Multimedia Navi met 7 inch touchscreen en Multimedia Navi Pro met 10 inch touchscreen, die de bestuurder en de passagiers maximale connectiviteit bieden. De Corsa-e biedt ook toegang tot de nieuwe 'Opel Connect'-telematicadienst. Handige functies als Live Navigation met real-time verkeersinformatie en directe verbinding met pechhulpdiensten en Emergency Call zorgen voor extra gemoedsrust bij de bestuurder.

De aflevering van de nieuwe Corsa-e begint in het voorjaar van 2020. Ook de orderboeken voor de Grandland X Hybrid4 plug-in hybride SUV worden binnenkort geopend. In 2020 maken nog twee volledig elektrische Opel-modellen hun debuut: de Vivaro en de opvolger van de Mokka X.