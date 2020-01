Opel Ampera-e in prijs verlaagd

8 januari 2020 | Opel heeft de volledig elektrische Ampera-e zeer sterk in prijs verlaagd. Voorraadmodellen in de Business-uitvoering zijn leverbaar vanaf 34.149 euro (was 44.799 euro). Voor de Business Executive-uitvoering is de vanafprijs verlaagd tot 37.149 euro (was 48.449 euro). De prijsverlagingen zijn ingegeven door het uit productie nemen van dit elektrische model, alsmede de gewijzigde bijtellingspercentages. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Ook in de lease is de Opel Ampera-e nu nu extra aantrekkelijk. Op basis van 60 maanden/10.000 km per jaar is de Ampera-e via Free2Move Lease nu zakelijk te leasen vanaf € 459,- per maand (exclusief BTW), met een maandelijkse netto bijtelling van € 82,-, hetgeen slechts fractioneel hoger is dan het maandelijkse bijtellingsbedrag van vóór de wijziging van 4% naar 8%. Particulieren betalen via Opel Private Lease nu vanaf € 539,- per maand (inclusief BTW).

De 100% elektrische Ampera-e heeft met een volle 60 kWh batterij een actieradius van 423 elektrische kilometers (WLTP). Hij biedt rijplezier dankzij zijn koppel van 360 Nm en het vermogen van 150 kW (204 pk). De Ampera-e accelereert in 7,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u.

Ondanks dat hij compact oogt, is het interieur van de Ampera-e ruim, dankzij de efficiënte plaatsing van het accupakket in de bodem van de auto. Er zijn vijf zitplaatsen en de kofferruimte varieert van 381 tot 1.274 liter. Verder is de Ampera-e vooruitstrevend op het gebied van (smartphone)connectiviteit en infotainmenttechnologie.

De voorraad van de Ampera-e is beperkt, dus geïnteresseerden doen er goed aan niet te lang te wachten, aangezien 'op' in dit geval ook echt 'op' is. De Ampera-e is zeker niet de laatste elektrische Opel, want in 2024 zal er van elk Opel-model een gëelektrificeerde variant beschikbaar zijn.