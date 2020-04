Opel kondigt nieuwe Mokka aan

22 april 2020 | Opel is gestart met intensieve testwerkzaamheden met de nieuwe generatie Opel Mokka, op de openbare weg. De testexemplaren hebben nog camouflage en zijn al uitgerust met een volledig elektrische aandrijflijn. Niet zonder reden. Opel trapt namelijk af met de batterij-elektrische variant van de nieuwe Mokka. De productie vangt aan in het vierde kwartaal van 2020. De levering aan klanten start begin 2021. De testauto's hebben opvallende camouflage: een grote gele 'K' op groen-zwarte graphics. De 'K' verwijst naar Mokka.

De tweede generatie Opel Mokka neemt afscheid van de 'X' in de naamgeving. Bij de eerste generatie, geïntroduceerd in 2012, was die nog wel aanwezig. De Mokka X was een absolute bestseller, onder meer dankzij de combinatie van een stoer design en compacte afmetingen. De nieuwe Opel Mokka bouwt voort op die kwaliteiten.

De nieuwe Mokka oogt nog altijd compact en robuust, maar nu op een meer progressieve en moderne manier. De compacte crossover is meer afgestemd op gebruik in de stad. Hij is efficiënter, ruimer en gewaagd. En leverbaar met elektrische aandrijving, direct vanaf de verkoopstart. Klanten kunnen behalve een batterij-elektrische aandrijflijn ook kiezen voor een traditionele verbrandingsmotor.

De nieuwe Opel Mokka laat, ondanks de camouflage, zijn scherpe verhoudingen met korte overhangen zien, volledig afgestemd op de nieuwe designfilosofie van Opel. Het model combineert Duitse engineering met een heldere 'detoxed'-designtaal. De bestuurder en passagiers genieten van een volledig gedigitaliseerd interieur. 'Less is more' is van toepassing op zowel de buiten- als de binnenzijde.

Opel CEO Michael Lohscheller: "Ik heb de ontwikkeling van de nieuwe Mokka in de afgelopen 2,5 jaar zeer aandachtig gevolgd en ben trots op deze nieuwe Opel, die direct vanaf de verkoopstart met elektrische aandrijving wordt aangeboden. Ik beloof dat de nieuwe Mokka een van de spannendste auto's in onze rijke historie zal zijn. De tweede generatie Mokka toont aan waar Opel vandaag en in de toekomst voor staat; de auto verandert de perceptie van ons merk. Onze engineers hebben nog veel belangrijk werk te doen, maar ik kijk ernaar uit om de nieuwe Mokka binnenkort te mogen presenteren."

Opel opent orderboeken Insignia 2020

17 maart 2020

Nieuwe Opel Connect-diensten beschikbaar

3 maart 2020

Opel keert terug naar Japan

20 februari 2020

Opel Ascona en Manta bestaan 50 jaar

17 februari 2020