Opel bouwt 500.000ste Crossland

Andere succesfactor is dat de Opel Crossland moderne technologie bereikbaar maakt voor een breed uiteenlopend publiek. Zo is de compacte SUV leverbaar met tal van assistentiesystemen die het rijden comfortabeler en veiliger maken, waaronder Intelligent Cruise Control en Speed Limiter, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Forward Collision Alert met automatische remingreep en voetgangersdetectie, Driver Drowsiness Alert en heldere LED-koplampen. Ook beschikbare technologie zoals een Head-up Display, 180-graden Panorama Rear View Camera en IntelliGrip adaptieve tractiecontrole benadrukken het vooruitstrevende karakter van de Opel Crossland.

Opel Crossland-rijders voelen zich ook aangetrokken door het moderne ontwerp, vooral sinds de introductie van de vernieuwde Crossland begin 2021. Dit was het eerste bestaande model dat het nieuwe Opel Vizor-familiegezicht kreeg aangemeten. De Opel Vizor strekt zich in een vloeiende lijn uit en versterkt de visuele breedte van de auto. Het front bevat minder afzonderlijke onderdelen die de focus op het strakke paneel met geпntegreerde koplampen verstoort. Het Opel 'Blitz' merklogo is centraal op het front geplaatst. De achterzijde valt op door de donker getinte achterlichten met het kenmerkende vleugelontwerp en de hoogglanszwarte afwerking van de achterklep in combinatie met een zwart dak, waarmee de Opel Crossland van achteren breder en krachtiger oogt.

De Opel Crossland is leverbaar met keuze uit drie motorvarianten en vier uitrustingsniveaus, waaronder de zakelijke Business Elegance met een netto bijtelling vanaf € 197,-. De consumentenprijzen beginnen bij € 29.049,-. Het model wordt geproduceerd in de fabriek in het Spaanse Zaragoza. Opel kondigde eerder al aan dat de opvolger van de Crossland met elektrische aandrijving wordt uitgerust, geheel in lijn met in ingezette koers om vanaf 2028 uitsluitend elektrische auto's te verkopen in Europa.