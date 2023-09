Opel toont 3 wereldprimeurs op IAA 2023

De Opel Experimental die tijdens de IAA Mobility 2023 zijn wereldpremière beleeft, valt direct op met zijn slanke silhouet en de toepassing van exterieurverlichting en contrasterende graphics in plaats van chroom. Daarmee worden extra persoonlijkheid en verfijning toegevoegd aan de proporties. De Opel Experimental kenmerkt zich niet alleen door een gestroomlijnd en vloeiend silhouet, maar ook door slimme, geoptimaliseerde oplossingen ten aanzien van aerodynamica. Aero-flappen aan de voor- en achterzijde verhogen de aerodynamische efficiëntie, net als de diffusor aan de achterkant. De Aero-flappen schuiven in of uit, afhankelijk van de rijsituatie.

Vooraan prijkt het nieuwe, verlichte Opel Blitz-embleem trots in het midden van het kenmerkende Opel Compass, het leidende element van de designfilosofie van Opel. Daarbij zorgen de langwerpige lichtunits met vleugelsignatuur op de horizontale as en een verlichte middenvouw voor een extra krachtige uitstraling. Aan de achterzijde vindt een herhaling plaats waar het remlicht is uitgevoerd in kompassignatuur, gecreëerd door innovatieve randverlichtingstechnologie en verfijnde glastransparantie. In combinatie met Opel-letters, in plaats van het Blitz-logo op de achterkant, vormt dit het centrale element. Rond het voorste kompas zit de volgende generatie 4D Opel Vizor.

Terwijl de buitenmaten van de Opel Experimental horen bij een auto uit het C-segment, belooft het interieur de ruimte van een model uit het D-segment. Dit is gerealiseerd door de toepassing van het 'space detox'-principe, waarbij zoveel mogelijk ruimte wordt vrijgemaakt. Het stuurwiel kan worden weggeklapt wanneer het niet nodig is, wat mogelijk is dankzij het steer-by-wire-systeem. Dit bespaart gewicht en maakt mechanische stuurcomponenten overbodig. Verder zijn de lichtgewicht stoelen met een zeer slanke maar duurzame structuur bekleed in hoogwaardige stoffen met een 3D-meshtechnologie, terwijl de elektrochrome stoffen inzittenden onderdompelen in sfeervolle verlichting.

Wereldpremière Opel Astra Sports Tourer Electric

De 100% elektrische stationwagen wordt aangedreven door een elektromotor met 115 kW (156 pk) vermogen en een koppel van 270 Nm dat onmiddellijk beschikbaar is vanaf de eerste aanraking van het stroompedaal. De vlotte en overtuigende acceleratie, maar ook het lichtvoetige en wendbare weggedrag, is deels te danken aan het relatief lage voertuiggewicht van 1.760 kg. Tevens is de topsnelheid van de Astra Sports Tourer Electric begrensd op 170 km/u, terwijl veel andere elektrische modellen in zijn segment niet zijn gelimiteerd op 150 of 160 km/u.

Belangrijke eigenschap van de Astra Sports Tourer Electric is uiteraard zijn ruimte en praktische bruikbaarheid. De stationwagen biedt een bagageruimte met een inhoud van 516 liter die eenvoudig is uit te breiden tot liefst 1.533 liter met neergeklapte achterbank.

Wereldpremière vernieuwde Opel Corsa Electric

De Corsa is vernieuwd voor modeljaar 2023. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de Opel Vizor, het karakteristieke familiegezicht dat alle nieuwe modellen van Opel siert. Daarnaast maakt de Opel Corsa Electric ook indruk met zijn 'innerlijke kwaliteiten'. Het voornaamste hoogtepunt is de optionele, volledig digitale cockpit met nieuwe infotainmenttechnologie. Het geïntegreerde Snapdragon Cockpit Platform van Qualcomm Technologies biedt verbeterde graphics, multimedia, weergave en kunstmatige intelligente. Het zorgt voor een beter geïntegreerd en adaptief cockpitsysteem dat zich kan aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker.

De Corsa Electric wordt geleverd met keuze uit twee aandrijfvarianten. Hij is er opnieuw met een 100 kW (136 pk) elektromotor, maar met een verbeterde actieradius tot 357 kilometer (WLTP). Nieuw in het aanbod is de 115 kW (156 pk) sterke versie met een actieradius tot 402 kilometer.