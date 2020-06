Opel introduceert nieuwe Mokka

24 juni 2020 | Opel introduceert de volledig nieuwe Mokka. De tweede generatie is bijzonder efficiënt, compacter dan voorheen en naar wens beschikbaar met volledig elektrische aandrijving. De nieuwe Mokka is 12,5 cm korter dan zijn voorganger, maar heeft een fractioneel langere wielbasis (+2 mm). De auto biedt vijf zitplaatsen en een bagageruimte (350 liter) die vergelijkbaar is met die van zijn voorganger. Het ontwerp verrast met zijn proporties, korte overgangen, krachtige postuur en oog voor detail. Bovendien is de Mokka als eerste Opel-model voorzien van het toekomstige familiegezicht én de nieuwe, volledig digitale cockpit van Opel: de Opel Vizor en de Pure Panel. De verkoop start tegen het einde van de zomer, terwijl de eerste exemplaren begin 2021 bij de dealers arriveren. De Opel Mokka wordt ook leverbaar met benzine- en dieselmotoren.

De Mokka is het eerste model met het nieuwe familiegezicht van Opel: de Opel Vizor. Die strekt zich in één vloeiende lijn uit over de gehele breedte van de auto, strak onder de motorkaplijn. De Opel Vizor is een module die de typerende Opel-kenmerken horizontaal omlijst, zoals de nieuwste generatie IntelliLux LED Matrix-koplampen met de kenmerkende vleugelsignatuur van de LED-dagrijverlichting, en het Opel 'Blitz' merklogo centraal op het front. De Opel Vizor is ontworpen onder leiding van Mark Adams, vicepresident van Opel Design, en wordt de komende jaren een kenmerk van alle Opel-modellen.

Deze ontwerpfilosofie zet zich voort in het interieur, waar een centrale rol is weggelegd voor het nieuwe Pure Panel met twee beeldschermen van maximaal 10 en 12 inch groot. Daarbij is het centrale beeldscherm naar de bestuurder gekanteld en zijn de ventilatieopeningen naar de achtergrond verplaatst. Het Pure Panel bevat de nieuwste technologie en toont de belangrijkste informatie voor de bestuurder. Alle overbodige visuele prikkels ontbreken. Ook het ontwerp van de middenconsole is opvallend opgeruimd. Dankzij de elektrische parkeerrem en de nieuwe, elektrische versnellingshendel is er geen enkel element dat de puurheid van het ontwerp verstoort. Alle bedieningselementen zijn elegant geïntegreerd in het dashboarddesign.

De nieuwe Opel Mokka bestormt het B-segment met innovaties die tot voor kort alleen in hogere segmenten te vinden waren. Alle versies van de Mokka zijn bijvoorbeeld standaard uitgerust met de nieuwste generatie LED voor de dagrijverlichting, in herkenbare Opel-stijl en voorste mistlampen. Uniek in dit segment zijn de adaptieve IntelliLux LED Matrix-koplampen met veertien individuele lichtunits. Net als in de Opel Insignia, Astra en nieuwe Corsa maakt dit verlichtingssysteem het mogelijk om permanent met grootlicht te rijden. Dankzij de individuele lichtunits kan de lichtbundel heel specifiek en binnen enkele milliseconden worden aangepast om een voor- of tegenligger niet te verblinden. Aan de achterzijde wordt de nieuwe Mokka gekenmerkt door slanke LED-achterlichten die de hoogtechnologische uitstraling verder versterken.

Uitstekend zitcomfort is een belangrijk kernmerk van Opel. De Mokka is leverbaar met diverse zesvoudig verstelbare ergonomische stoelen, al dan niet met Alcantara of volledig lederen bekleding; zeer ongebruikelijk in het B-segment. De kroon op het werk is de verwarmbare, met leder beklede bestuurdersstoel met geperforeerd oppervlak én massagefunctie.

De bestuurder en voorpassagier kunnen hun smartphones in het opbergvak in de middenconsole plaatsen. Indien geschikt wordt de smartphone dan meteen draadloos (inductief) opgeladen. Een rubberen mat voorkomt dat de telefoon gaat schuiven.

De systemen Multimedia Radio en Multimedia Navi omvatten een 7-inch touchscreen, terwijl het meest omvangrijke Multimedia Navi Pro voorzien is van een 10-inch touchscreen. De beeldschermen zijn een integraal onderdeel van het nieuwe Pure Panel en zijn perfect gepositioneerd in de richting van de bestuurder. Bij de multimediasystemen met Apple CarPlay en Android Auto kan de gebruiker ook rekenen op geïntegreerde spraakbesturing.

Verder wordt de nieuwe Mokka leverbaar met OpelConnect-service, waarbij zaken als Live Navigation (kosteloos gedurende eerste 36 maanden na activatie.) met actuele online verkeersinformatie en een directe verbinding met pech- en noodhulpdiensten voor extra gemoedsrust zorgen. Als de airbags of gordelspanners geactiveerd zijn als gevolg van een aanrijding, gaat automatisch een eCall-noodoproep naar de 112-meldkamer. Als de medewerkers daar geen reactie krijgen uit de auto, worden de hulpdiensten direct ingeschakeld. Dankzij het eCall-systeem hebben de hulpverleners meteen gedetailleerde informatie over de locatie van het voertuig en de rijrichting.

Er zijn geen analoge tellers of nutteloze decoratieve animaties te vinden in de nieuwe Mokka. De weergave is strak en duidelijk geordend, de informatie doeltreffend en gericht op wat écht nodig is. Het horizontaal uitgestrekte instrumentenpaneel integreert twee breedbeeldschermen, waarvan de bestuurdersdisplay maximaal 12 inch groot is. Voor intuïtief gebruik en minimale afleiding van de bestuurder zijn essentiële functies onveranderd te bedienen met fysieke knoppen.

De nieuwe Opel Mokka is gebaseerd op de nieuwste versie van het CMP-platform (Common Modular Platform). Dit lichtgewicht, efficiënte en modulaire systeem belooft maximale flexibiliteit bij de ontwikkeling van voertuigen. Het CMP-platform is namelijk geschikt voor zowel verbrandingsmotoren als volledig elektrische aandrijving. De ingenieurs in Rüsselsheim hebben veel aandacht besteed aan het beperken van het voertuiggewicht en het optimaliseren van de carrosseriestijfheid. Dankzij deze inspanningen is de nieuwe Mokka tot 120 kg lichter dan zijn voorganger, terwijl de torsiestijfheid 30 procent is toegenomen bij de elektrisch aangedreven Mokka-e.

De nieuwe Mokka is het eerste model in de geschiedenis van Opel dat direct vanaf de marktintroductie leverbaar is met elektrische aandrijving. De elektromotor levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en een maximumkoppel van 260 Nm, dat direct vanaf stilstand beschikbaar is. De bestuurder heeft keuze uit de rijmodi Normal, Eco en Sport, waarmee het gedrag van de auto naar wens kan worden aangepast. De topsnelheid van de e-versie is elektronisch begrensd op 150 km/u.

De elektrische energie is opgeslagen in een 50 kWh-batterij, die bij alle uitvoeringen geschikt is voor snelladen (DC) met een snelheid tot 100 kW. In dat geval is de batterij in 30 minuten tot 80 procent opgeladen. De actieradius van de Mokka-e is vastgesteld op 322 km volgens de WLTP (voorlopige waarde) in de rijmodus Normal. In de Eco-modus wordt de bestuurder geholpen om het rijbereik zo veel mogelijk te optimaliseren. En of het nu gaat om een wallbox, snellader of huishoudelijk stopcontact: de batterij van de Mokka-e kan op allerlei manieren worden opgeladen, via een 1-fase aansluiting tot en met een 11 kW 3-fasen aansluiting. Voor extra gemoedsrust geeft Opel de wettelijke acht jaar fabrieksgarantie op de batterij.