Opel maakt prijzen 3e generatie Vivaro bekend

29 maart 2019 | Opel start met de verkoop van de derde generatie van Vivaro, voor prijzen vanaf € 17.999,- (exclusief BTW en BPM). De levering begint deze zomer. De Vivaro van de derde generatie is leverbaar in drie lengtematen: 4,60, 4,95 en 5,30 meter. Zijn laadvermogen is ten opzichte van de vorige generatie met 200 kg toegenomen tot meer dan 1.400 kg. De nieuwe Vivaro mag een aanhanger trekken met een gewicht van tot wel 2.500 kg (500 kg meer dan voorheen).

De nieuwe Vivaro is 1,90 m hoog, zodat zonder problemen ook parkeergarages zijn binnen te rijden. Voor de nieuwe Vivaro is een breed gamma assistentiesystemen en geavanceerde technologieën leverbaar, onder meer IntelliGrip-tractiecontrole, een 180o achteruitrijcamera en multimedia-infotainment. Praktische zaken als sensorgestuurde schuifdeuren en FlexCargo-doorlaadmogelijkheid onder de passagiersstoel verhogen de functionaliteit nog verder.

De basisversie is de Opel Vivaro Gesloten Bestel (L1H1) van 4,60 m lengte met een 1,5-liter dieselmotor (75 kW/102 pk, emissienorm Euro 6d-TEMP), gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het verbruik volgens NEDC1: stad 5,4-5,6 l/100 km, buitenwegen 4,7-4,9 l/100 km, gecombineerd 4,9-5,2 l/100 km, CO2-emissie 130-135 g/km; verbruik volgens WLTP: gecombineerd 6,3-7,4 l/100 km, CO2-emissie 165-194 g/km). Deze versie biedt 4,6 m3 laadruimte. Aangezien de rugleuning van de middelste stoel met de multifunctionele passagiersbank met doorlaadmogelijkheid neerklapbaar is en als tafel kan dienen, is de Vivaro ook als mobiel kantoor te gebruiken. In de langste versie van de Vivaro (L3H1) zijn voorwerpen (dankzij de multifunctionele passagiersbank met doorlaadmogelijkheid) met een de lengte tot 4,02 meter te vervoeren en komt het laadvolume op 6,6 m3.

Voor prijzen vanaf € 22.749,- (exclusief BTW/BPM) is de nieuwe Vivaro Dubbele Cabine leverbaar. Die is uitgerust met twee zitrijen en biedt plaats aan maximaal zes personen. De optionele laadvloer is met hout afgewerkt en voorzien van een antisliplaag en aluminium rails.

De Vivaro Combi (prijzen vanaf € 22.999,- exclusief BTW/BPM) is specifiek bedoeld voor personenvervoer. De Vivaro Combi biedt plaats aan negen personen (afhankelijk van uitvoering en inrichting) en is daarmee geschikt voor groepsvervoer. Ten slotte is de Vivaro ook nog als Platform Cabine (L2H1) leverbaar, vanaf € 22.499,- (exclusief BTW/BPM). Daarop zijn verscheidene opbouwvarianten te realiseren, zoals een open laadbak.

Opel heeft de derde generatie van de Vivaro veiliger, comfortabeler en praktischer in het gebruik gemaakt. Voor het eerst kunnen klanten elektrisch bedienbare schuifdeuren bestellen; een voetbeweging onder de dorpel is voldoende om de schuifdeur aan die kant van de Vivaro te openen of te sluiten.

De assistentiesystemen die functioneren op basis van input van de radar en de camera aan de voorzijde zijn onder meer Lane Departure Warning, Verkeersbordherkenning, Adaptieve Cruise Control met snelheidsbegrenzer, Forward Collision Warning met Emergency Braking, Dodehoek waarschuwing en Parkeersensoren aan de voor- en achterzijde.

Voor het eerst is de Vivaro optioneel te voorzien van een head-updisplay, die belangrijke informatie zoals de snelheid, de instellingen van diverse assistentiesystem en de navigatieaanwijzingen weergeeft in het blikveld van de bestuurder. Een andere noviteit is de achteruitrijcamera met surround view, die de situatie achter de Vivaro weergeeft op het 7-inch kleuren-touchscreen van de Multimedia Radio- en Multimedia Navi Pro-infotainmentsystemen. Beide zijn geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto (zodra door Google gelanceerd in Nederland). Multimedia Navi Pro biedt voor geheel Europa navigatie met 3D-kaartweergave. Het tractiecontrolesysteem IntelliGrip met vijf modi zorgt voor stabiliteit en veiligheid op gladde ondergrond, zoals modder, zand en sneeuw.

De dieselmotoren met een cilinderinhoud van 1,5 en 2,0 liter voldoen aan de emissienorm Euro 6d-TEMP en leveren vermogens van 75 tot 130 kW (102 tot 177 pk). Het verbruik volgens NEDC1 bedraagt in de stad 5,0-6,5 l/100 km, buiten de stad 4,6-5,3 l/100 km en gecombineerd 4,7-5,8 l/100 km. De CO2-emissie bedraagt 125-152 g/km; verbruik volgens WLTP2: gecombineerd 6,0-8,0 l/100 km, emissie 158-211 g/km). De handgeschakelde zesversnellingsbak met lage inwendige wrijving en de soepel schakelende achttrapsautomaat dragen bij aan het lage verbruik van de nieuwe Opel Vivaro. Service-intervallen tot wel 50.000 km helpen de gebruikskosten te beperken.

Al in 2020 breidt Opel het gamma aandrijflijnen uit met een volledig elektrische versie. Daarmee start Opel ook met de elektrificatie van zijn gamma lichte bedrijfsauto's. De Vivaro is daarmee ook klaar voor distributiewerk in de binnensteden.