Opel Grandland X krijgt 1.5 CDTi

26 april 2018 | De Opel Grandland X krijgt een nieuwe dieselmotor. Het is een 1.5 CDTI met meer vermogen en een lager verbruik dan de krachtbron die hij vervangt. De nieuwe diesel voldoet daarbij al aan emissie-eisen die per september 2019 van kracht worden, dankzij de oxidatiekatalysator / stikstofoxidereductie (NOx) bij koude motor, gekoppeld aan selectieve katalytische reductie (SCR). De Grandland X 1.5 CDTI is leverbaar vanaf 36.249 euro.

De nieuwe 1.5 CDTI, met een vermogen van 96 kW (130 pk, is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak (brandstofverbruik1 stad 4,7 l/100 km, buitenweg 3,8-3,9 l/100 km, gecombineerd 4,1-4,2 l/100 km, 108-110 g/km CO2). Het maximumkoppel van 300 Nm wordt bereikt bij 1.750 toeren per minuut. De nieuwe motor is voorzien van brandstofbesparende start/stop-technologie.

In vergelijking met zijn voorganger, de 88 kW (120 pk) sterke 1,6-liter diesel met zesbak, pakt het brandstofverbruik tot 4 procent lager uit. Dit is bereikt door de kleinere cilinderinhoud, minder inwendige wrijving, een geoptimaliseerd verbrandingssysteem met gepatenteerde zuigergeometrie en vergrote uitlaatgasrecirculatie (dankzij een hoog efficiënte warmtewisselaar).

De cilinderkop met geïntegreerd inlaatspruitstuk en de krukas van de nieuwe 1.5 CDTI zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium. De dubbele bovenliggende nokkenas bedient de vier kleppen per cilinder. De common rail-brandstofinjectie opereert met een werkdruk tot wel 2.000 bar en spuit de diesel via injectoren met acht openingen rechtstreeks in de cilinders. Verder heeft de krachtbron een turbolader met elektronisch variabele turbinebladen (VGT).

De nieuwe dieselmotor bijt het spits af met een compact en dicht bij de motor geplaatst emissiereductiesysteem. Dat bestaat uit een passieve oxidatiekatalysator/NOx-reductiesysteem, AdBlue-injector, SCR-katalysator en een roetfilter (DPF). Het NOx-reductiesysteem werkt als een koudestartkatalysator en vermindert de uitstoot van stikstofoxide bij uitlaatgastemperaturen waarbij SCR nog niet actief is. Met deze innovatieve technologie beantwoordt de 1.5 CDTI al aan de strikte Euro 6d-TEMP-norm voor NOx-emissie, die per september 2019 van kracht wordt.

Door zijn compacte afmetingen en lage gewicht is de motor geschikt voor montage in diverse modellen en de kleinste motorcompartimenten. Designers krijgen daardoor meer speelruimte voor vormgeving. De nieuwe motor is optioneel leverbaar in combinatie met een achttrapsautomaat. Die schakelt nagenoeg schokvrij en draagt bij aan het lage verbruik door geringe wrijving (brandstofverbruik2 stad 4,4-4,5 l/100 km, buitenweg 3,9-4,0 l/100 km, gecombineerd 4,1-4,2 l/100 km, 108-109 g/km CO2).