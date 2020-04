Opel private lease nu ook online

24 april 2020 | Opel introduceert een nieuwe Online Bestelmodule, waarmee klanten vanuit huis een nieuwe Opel met private lease bestellen. De Online Bestelmodule is zo eenvoudig mogelijk gehouden en bestaat uit slechts enkele stappen. Na het configureren van een nieuwe Opel kan direct het contract worden afgehandeld en de bestelling van de nieuwe Opel worden afgerond.

Vrijwel elke nieuwe Opel komt in aanmerking voor Private Lease. In de online configurator kiest de klant aan het begin voor 'private lease'. Aan het einde van het configuratieproces verschijnt dan de 'Bestel Online'-button in beeld, die toegang geeft tot de Online Bestelmodule, teneinde het private leasecontract af te handelen. Dit altijd tegen het meest aantrekkelijke maandtarief, dat op het moment van afsluiten beschikbaar is via Opel Private Lease.

De klant kan vanuit huis de benodigde gegevens invullen en documenten uploaden, waarbij direct online uitsluitsel gegeven wordt of het contract kan worden afgesloten. Het ondertekenen van het contract kan digitaal. Na de ondertekening heeft de klant nog veertien dagen bedenktijd, waarna de auto feitelijk besteld wordt. Als de klant afziet van de bedenktijd, kan hij of zij bij de Opel-dealer een addendum tekenen om dit te bekrachtigen, zodat de nieuwe Opel eerder besteld kan worden.

"Gemak dient de mens. Je kunt tegenwoordig vanuit je luie stoel eenvoudig een maaltijd of een gloednieuwe televisie bestellen. Ook bij Opel willen we onze klanten van alle gemak voorzien - zeker ook nu de mensen zoveel mogelijk thuis dienen te blijven - en daarom introduceren we de nieuwe Online Bestelmodule", aldus Robin Uebbing, Marketing Manager bij Opel Nederland. "Voor het maken van een proefrit of het inwinnen van advies over de auto in combinatie met Opel Private Lease kan de klant natuurlijk altijd ook nog terecht bij de Opel-dealer. Deze zal hem of haar volgens de geldende RIVM-richtlijnen van dienst zijn, hetzij digitaal, hetzij live in de showroom, die gewoon geopend is. Maar dankzij de online module kan het nu ook gewoon allemaal vanuit huis."

Opel kondigt nieuwe Mokka aan

22 april 2020

Opel opent orderboeken Insignia 2020

17 maart 2020

Nieuwe Opel Connect-diensten beschikbaar

3 maart 2020

Opel keert terug naar Japan

20 februari 2020